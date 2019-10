Libye: 2 millions d'euros d'aide humanitaire pour répondre aux besoins essentiels

communiqué de presse

Bruxelles — - Alors que de nombreuses personnes continuent de souffrir du conflit en cours en Libye, la Commission européenne a annoncé aujourd'hui une aide humanitaire supplémentaire de 2 millions d'euros destinée à aider ceux qui en ont le plus besoin. Cette aide servira à fournir des services de soins de santé d'urgence, de la nourriture, un soutien aux moyens de subsistance et des services de protection.

«L'UE est déterminée à soutenir les populations les plus vulnérables de Libye, éprouvées par des années de conflit. Ce financement supplémentaire permettra à nos partenaires humanitaires de continuer à apporter une aide dans les zones difficiles d'accès. Il est essentiel que les parties au conflit respectent le droit humanitaire international et permettent un accès sans restriction des travailleurs humanitaires cherchant à aider ceux qui en ont besoin et à sauver des vies», a déclaré M. Christos Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises.

L'aide humanitaire de l'UE soutient l'accès des victimes du conflit aux soins de santé essentiels, y compris la chirurgie d'urgence en situation de guerre, la réadaptation physique et la fourniture de médicaments essentiels, de prothèses et d'un soutien psychosocial. Cette aide contribue à rétablir les soins de santé primaires dans les zones touchées par les conflits ainsi qu'à offrir une éducation aux enfants.

Le financement de l'UE fera l'objet d'un suivi attentif et transitera par des organisations non gouvernementales internationales et le Comité international de la Croix-Rouge.

Contexte

Depuis 2014, l'Union européenne a alloué plus de 46 millions d'euros d'aide humanitaire pour répondre aux besoins les plus impérieux en Libye. Le financement humanitaire de l'UE s'élevait à 9 millions d'euros en 2018 et à 8 millions d'euros en 2019. Cette aide humanitaire s'inscrit dans le cadre plus large de l'aide fournie par l'UE à la Libye pour faire face à la crise actuelle dans le pays. L'UE a également alloué environ 367,7 millions d'euros dans le cadre du volet «Afrique du Nord» du fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et de l'assistance bilatérale pour la protection et l'aide en faveur des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays.

Par l'intermédiaire de ses partenaires, l'UE fournit également des services de protection, une aide alimentaire d'urgence et d'autres fournitures pour venir en aide aux populations touchées par le conflit. Elle dispense également une éducation en situation d'urgence aux enfants touchés par une crise. L'UE vient en aide à l'ensemble des populations vulnérables, y compris les populations déplacées de force, les populations d'accueil vulnérables, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile, indépendamment de leur statut et uniquement en fonction des besoins. L'UE apporte son aide dans l'ensemble des zones géographiques en Libye, y compris les parties méridionales et orientales du pays.

