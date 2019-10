Afrique: Marché CIMA - Un long fleuve pas tranquille agite l'absorption des 6 filiales africaines d'Allianz par l'assureur SUNU

L'un des derniers Mohicans de l'assurance panafricaine, le franco-sénégalais Pathé DIONE, s'efforce à bien tenir sur ses béquilles. En dépit du flou qui entoure le montant de la transaction de rachat (on parle de 60 milliards FCFA) des 5 filiales africaines d'ALLIANZ, en bonus de la branche vie au Burkina ( ce qui fait 6 filiales au total dans 5 pays), le groupe panafricain SUNU s'agrippe sur cette opération d'acquisition qui s'apparente à une poule aux œufs d'or.

L'information d'acquisition révélée en primeur par Confidentiel Afrique le 11 novembre 2018, révèle petit à petit ses secrets. La finalisation de cet accord de cession des six filiales d'ALLIANZ Africa dans cinq pays (Mali, Togo, Bénin, Burkina et Centrafrique) à SUNU Participations Holding a été soumise à plusieurs étapes procédurières avant d'être actée par les autorités de la CIMA. Alors que s'ouvre ce lundi 21 octobre le Pré-Conseil du Groupe SUNU, Confidentiel Afrique apprend de sources autorisées, que les actionnaires burkinabé majoritaires locaux de SUNU Vie Burkina (55% du capital contre 45% des parts détenues par le groupe SUNU) ont décidé de ne pas aller dans le sens de la fusion. Ils ont pris l'option de non dilution de leurs parts et ont préféré gardé le joyau en quittant la l'enseigne SUNU pour devenir Raynal Burkina. Selon nos informations, des négociations avaient été engagées par les deux parties, mais se sont révélées infructueuses.

Pilule au travers

Un gros gâchis soupire un professionnel du marché burkinabé qui confirme que le schéma de Pathé DIONE était de faire de SUNU Vie et SUNU IARD avec sa nouvelle filiale ALLIANZ Burkina le leader du marché au Burkina. Un espoir qui s'effondre avec l'entêtement des actionnaires majoritaires burkinabés qui n'ont pas voulu danser la musique de Pathé DIONE. Raynal Burkina est désormais la nouvelle enseigne et garde le Directeur Général de SUNU Vie Burkina, M. QUENUM. Des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique renseignent que l'acquisition de ALLIANZ Mali par SUNU n'a pas été de tout repos. À Bamako, les actionnaires minoritaires maliens d'ALLIANZ Mali avaient dit niet à la fusion. Finalement, l'affaire avait atterri devant la juridiction compétente commerciale de Bamako. Le verdict avait tourné après plusieurs étapes en faveur des dirigeants d'ALLIANZ Mali. Un contentieux qui avait agité les eaux sous le deal ALLIANZ-SUNU.

Dans la même foulée, Confidentiel Afrique bien introduit dans le milieu financier, peut révéler, que cette opération de rachat a emporté certains Directeurs généraux des filiales d'ALLIANZ, soit poussés à la sortie ou partis de leur propre gré, du fait de leur désaccord de cession. Une petite tempête vite passée et maîtrisée par les dirigeants du Groupe SUNU. Ce Pré-Conseil du groupe panafricain d'assurance ouvert ce lundi 21 octobre à Dakar (capitale du Sénégal) et qui réunit les Directeurs généraux des filiales du groupe, devra se pencher entre autres du Rebranding de SUNU après l'absorption des filiales d'ALLIANZ citées plus haut et du nouveau redéploiement stratégique interne.