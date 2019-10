Cote d'Ivoire: Banque et Finances - Deux prix décernés à Washington au président de la Banque africaine d'import-export

Pr Benedict Oramah, président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), a reçu le 17 octobe à Washington (Etats Unis) le prix de l'homme de l'année 2019, rapporte un communiqué.

Un prix qui lui a été décerné par le magazine Diaspora Today. M. Oramah a reçu aussi le prix du leadership distingué de la diaspora africaine décerné par le comté de Prince Georges, dans le Maryland, États Unis.

Pour Angela Alsobrooks, membre du conseil exécutif du comté de Prince Georges, à travers cette reconnaissance, ce sont les réalisations et les contributions d'Oramah au développement du continent africain qui sont célébrées.

Aussi a-t-elle salué «le style de leadership unique, excellent et très impressionnant du professeur Oramah dans la gestion des activités, des événements et des programmes de développement d'Afreximbank en Afrique et dans le monde entier».

Pour sa part, le président d'Afreximbank a indiqué qu'il considérait ces récompenses comme un appel à l'action étant donné les nombreuses tâches qui restaient à accomplir pour développer l'Afrique.

Il a salué la contribution de la diaspora africaine au développement du continent, affirmant que, si la diaspora africaine collective était considérée comme le 56ème État africain, elle se classerait au premier rang en termes de "Pib" et aurait un Pib estimé à plus de 500 milliards de dollars américains. dollars et le PIB par habitant nettement supérieurs à la moyenne africaine.