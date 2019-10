Cote d'Ivoire: Zone de libre échange continental - La corruption et les abus du pouvoir dans le secteur de la sécurité, des obstacles non-tarifaires

Lors de la troisième conférence Babacar Ndiaye, organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) en marge des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le général Ward a déclaré que la corruption et les abus de pouvoir dans le secteur de la sécurité pourrait devenir des obstacles non tarifaires au commerce et au succès de la zone de libre échange continenal (Zlecaf).

Pour cet officier général, «la réforme du secteur de la sécurité, en particulier dans les pays confrontés à des conflits ou à de graves problèmes de sécurité, est un élément essentiel de la gestion des conflits, de la paix et de la sécurité et peut créer un environnement sûr et stable pour la croissance politique et économique», a-t-il déclaré aux invités.

Le général Ward a également souligné l'importance du respect de la règle de droit dans la mise en œuvre de la Zlecaf, ajoutant que cela donnerait aux commerçants et aux investisseurs la confiance nécessaire pour s'engager dans des échanges transfrontaliers, sachant que les engagements juridiques pris par les pays seraient contraignants.

Le Professeur Oramah a salué la vision du Dr. Babacar Ndiaye consistant à identifier et à travailler sans relâche à la mise en place d'institutions, telles que Afreximbank, en tant qu'instruments stratégiques pour accélérer le développement économique en Afrique.

« Comprendre les sources et les causes des conflits et de l'insécurité est donc important pour créer un bouclier de protection contre les crises et les épisodes de guerre qui ont amplifié la perception du risque en Afrique », a-t-il déclaré.

Pour lui, ces perceptions ont augmenté les coûts et compromis les perspectives d'investissement à long terme et d'intégration régionale en Afrique.

Il a relevé que depuis sa création, Afreximbank a déboursé plus de 60 milliards de dollars pour soutenir le commerce africain et a attiré environ 70 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques de l'économie africaine utilisant divers instruments.

« Grâce aux efforts d'Afreximbank, de nombreux entrepreneurs africains sont maintenant en mesure de remporter et d'exécuter de grands projets du secteur public sur l'ensemble du continent.», a-t-il poursuivi.

Il faut rappeler qu'en 26 ans, la Banque africaine d'importation-export, la Banque de financement du commerce extérieur pour l'Afrique, est devenue un instrument important dans la quête du développement de l'Afrique et de son intégration effective dans l'économie mondiale, telle que l'avait imaginé le Dr Ndiaye; il est intervenu pour corriger les défaillances du marché; combler les lacunes en matière de financement du commerce lorsque les marchés paniquent et être un partenaire de choix des banques internationales méfiant des risques africains.

La docteure Leila Ndiaye, fille du docteur Ndiaye, a lu un hommage à son père. La série de conférences Babacar Ndiaye reconnaît et immortalise M. Ndiaye, président de la Banque africaine de développement de 1985 à 1995, pour ses nombreuses contributions importantes au développement économique de l'Afrique, en particulier son rôle essentiel dans la création d'Afreximbank.