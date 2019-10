Afrique: ACP/Niger - Le Gabon présent à Niamey

Niamey, le 20 Octobre 2019 - Participation du Gabon à la 5ème Réunion des Ministres ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) de la Culture ayant pour thématique centrale « Renforcer et diversifier les partenariats pour les cultures ACP », à Niamey au Niger du 19 au 20 octobre 2019.

C'est une réunion ministérielle des ACP(Afrique-Caraïbes-Pacifique) d'une vingtaine de ministres et une quarantaine de délégations de divers pays présents, y compris l'Union Européenne. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la circulation des œuvres art, la prise en compte de la part de la culture dans le PIB, les questions de financements et de mobilisation des ressources.

Lors de ces assises le Ministre de la Culture, des Sports, chargé de la Jeunesse et de la Vie Associative, Franck Nguema, a porté la voix du Gabon pour l'insertion de deux points essentiels dans la Section II relative aux « Stratégies politiques pour le secteur culture ACP » retenus dans la Déclaration finale de Niamey.Le ministre gabonais soutient qu'il faut encourager tous les pays ACP à coopérer dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels par le biais de la Convention Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert illicites des biens culturels, ainsi que la Convention UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exporté, qui la complète.

Il faut tout de même souligner que la 5ème réunion des ministres de la Culture des ACP(Afrique, Caraïbes, Pacifique) a eu lieu en reconnaissance de l'importante contribution de la culture au multilatéralisme, à la cohésion communautaire et au renforcement de l'unité et des processus d'intégration.Ces réunions ont eu pour objectif de placer la culture au cœur des politiques et des stratégies de développement.

L'on retient que cette réunion ministérielle a permis ainsi d'évaluer la mise en œuvre des engagements pris par les Ministres ACP à Bruxelles en 2017 et de parvenir à une position forte du Groupe ACP sur la contribution de la culture à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Elle a donné l'occasion également d'étudier les nouveaux mécanismes de financement du secteur culturel et d'approfondir la réflexion des industries culturelles et créatives au développement et à la création d'emplois.