Angola: Le Président de la République en route pour la Fédération Russe

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté mardi matin, Luanda, pour Sotchi, Fédération de Russe, où il participe les 23 et 24 de ce mois, au premier Sommet Russie-Afrique.

Selon une note du secrétariat aux communications institutionnelles et à la presse du Président de la République, l'homme d'État angolais prendra la parole lors de la séance d'ouverture de l'événement (mercredi), réservée aux discours des leaders invités.

Le lendemain, il a programmé une réunion officielle avec le Président russe, Vladimir Poutine, pour évaluer l'état des relations bilatérales et échanger des idées sur des questions d'actualité. En marge de l'événement, João Lourenço prévoit des audiences avec des personnalités influentes de l'univers politique, social et économique du pays, notamment des dirigeants de banques, d'entreprises industrielles et agricoles et des producteurs de minéraux précieux tels que les diamants.

La mission présidentielle sur le territoire russe comprend la signature d'accords bilatéraux dans divers domaines, l'accent étant mis sur la formation des cadres et la mise en place d'une industrie des engrais en Angola. Dans une interview accordée à l'agence de presse russe TASS sur le sommet Russie-Afrique, le Président russe Vladimir Poutine a annoncé que son pays entendait assurer à l'Afrique, au cours des cinq prochaines années, "un volume d'investissements très important", exigeant, cependant, la création de conditions pour la matérialisation des affaires.

"Il est en cours de préparation et d'exécution des projets d'investissements avec la participation russe, d'une valeur de milliards de dollars. Tant la Russie comme nos sociétés disposent de ressources substantielles", a déclaré M. Poutine sans préciser le montant global estimé de l'investissement sur cette période de cinq ans. Le Sommet Russie-Afrique a notamment pour but de mettre en évidence le développement de la coopération politique, économique, technique et culturelle entre l'Afrique et la Russie. La Fédération Russe, dont la capitale est Moscou, est le plus grand pays au monde ayant une extension territoriale (17.075.200 km2), faisant frontière avec 17 pays et possédant 11 fuseaux horaires différents. Elle est le partenaire stratégique de l'Angola dans plusieurs domaines.