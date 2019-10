Soudan: Les forces politiques commémorent la révolution d'Octobre

Khartoum — Les forces politiques ont commémoré l'anniversaire de la Révolution d'octobre et des luttes menées par le peuple soudanais pour promouvoir la démocratie et l'état de droit.

Le chef du Parti des Forces populaires pour les droits et la démocratie (PFPDD) M.Hisham Nourain a déclaré à la presse que le peuple soudanais avait prouvé au monde entier qu'il était un leader marquant dans la lutte qu'il mène pour établir les principes due la gouvernance du peuple et jeter les bases d'une participation pacifique au processus d'échange de pouvoir afin de réaliser la stabilité et de réaliser ses aspirations au développement et la prospérité.

M.Nourain a salué la glorieuse révolution de décembre au cours de laquelle le peuple soudanais a organisé les tournois et les sacrifices les plus spectaculaires.À cet égard, il a salué le rôle des forces armées et le soutien rapide dont ils font preuve en faveur du choix du peuple et de la transformation souhaitée en posant les fondements de la gouvernance civile et de la formation d'un gouvernement de transition.

Le chef du Parti du soutien patriotique, le major général (en retraite) Mohammed Al-Hassan Khalid a déclaré que le peuple soudanais était inspiré la signification de la révolution d'Octobre dans la glorieuse révolution de décembre, à laquelle tout le peuple soudanais participait et où les forces armées et ses partisans prenaient parti.

Dans le même sens, le chef du parti Ghad, (Demain Démocrate) M.Nourainn Abdelghaffar a renouvelé ses salutations au peuple soudanais à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 21 octobre, ouvrant la voie à une gouvernance démocratique au Soudan et expliquant que la glorieuse révolution de décembre s'inspirait de la révolution d'Octobre et des sacrifices consentis par le peuple pour la liberté, la justice et la paix.