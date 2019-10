Soudan: La Slovaquie s'engage à accroître ses investissements et ses échanges avec le Soudan

Khartoum — La République slovaque a affirmé sa volonté de renforcer ses relations de coopération économique et commerciale avec le Soudan et d'accroître ses investissements et d'échanges commerciaux avec le Soudan dans un certain nombre de domaines et d'activités essentiels d'intérêt commun.

Au cours d'une réunion comprend M. Nader Emanuel, membre du conseil d'administration des chambres de commerce et consul honoraire de Slovaquie à Khartoum, Nassr-Eddin Shalgamy et M. Madhini Dostal, ambassadeur adjoint du Slovaquie à Khartoum, Dostal a indiqué que son pays était attaché une important particulière de faire progresser des relations de coopération avec le Soudan dans divers domaines, notamment le commerce et l'économie.

Dostal a mis l'accent sur la volonté du secteur privé slovaque de s'engager dans des partenariats d'investissement dans un certain nombre de domaines en tirant parti des ressources économiques au Soudan pour réaliser des intérêts mutuels, révélant sur la participation d'une importante délégation de sociétés slovaques à la Foire internationale de Khartoum en janvier prochain, invitant des entreprises soudanaises à participer à l'exposition agricole slovaque en août prochain pour se familiariser avec les techniques agricoles modernes et le savoir-faire slovaque dans le domaine agricole.

Pour sa part, Emmanuel a salué l'intérêt de la Slovaquie à élargir ses relations de coopération commerciale avec le Soudan, louant les succès des investissements slovaques et de ses partenariats antérieurs au Soudan, soulignant que la coopération entre les deux pays offre diverses possibilités, notamment dans le domaine des machines, équipements, ressources minérales et industries de transformation pour réaliser une valeur ajoutée dans plusieurs domaines.

Emmanuel a appelé le secteur privé slovaque à conclure des partenariats d'investissement avec leurs homologues soudanais, invitant les entreprises slovaques à participer à la foire internationale de Khartoum en janvier prochain.