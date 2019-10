Afrique: Forum de la jeunesse africaine, du Genre et des Droits de l'homme, Banjul - 28 au 30 Octobre 2019

communiqué de presse

« Engager les jeunes leaders africains dans la réalisation des agendas 2030 et 2063.» Accélérer les transformations sociales positives pour une Afrique démocratique, prospère, inclusive et pacifique.

Dakar le 21 Octobre 2019- le Bureau régional Multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest-Sahel, le Haut Commissariat des Droits de l'Homme (HCDH) TrustAfrica, CODESRIA, ARTICLE 19, la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, l'ONG Femmes Africa Solidarité à travers son Centre Panafricain pour le Genre, la Paix et le Développement (FASPAC), organisent conjointement le troisième forum de la jeunesse africaine, prévu à Banjul (Forum- Banjul+3) en collaboration avec les autorités gambiennes.

Cette prestigieuse consultation de la jeunesse africaine qui cadre avec l'action des organisateurs en faveur du respect de l'engagement politique, de la démocratie, de la gouvernance, des droits humains et des libertés garanties ; de la cohésion sociale, de la prévention des conflits, de la paix et de la sécurité regroupera les 28, 29 et 30 Octobre 2019, à Banjul, les jeunes leaders de toute l'Afrique pour échanger sur le rôle de la jeunesse africaine dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits.

Pour nous, la stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique (2014-2021) et la stratégie opérationnelle pour la jeunesse (2014-2021) fournissent un large cadre pour s'engager avec l'UA et les communautés économiques régionales (CER), notamment, dans la résolution des problèmes de la jeunesse. La problématique intergénérationnelle et les droits des jeunes font également partie des questions transversales adressées par le plan stratégique 2017-2021 du CODESRIA et informent les perspectives de l'HCDH, de TrustAfrica, ARTICLE19, de FASPAC et des autres partenaires. L'UNESCO et ses partenaires reconnaissent que les jeunes femmes et les jeunes hommes ont la créativité, le potentiel et la capacité de changer les choses pour eux-mêmes, pour leurs sociétés et pour le reste du monde.

Ces deux jours de réflexion et de dialogue intergénérationnel, qui enregistreront la participation des jeunes leaders de toute l'Afrique sur les problématiques de l'engagement politique, la démocratie, la gouvernance, la paix, les droits humains et les libertés garanties, permettront d'échanger et dégager des pistes de réflexions et d'action entre les jeunes et les autorités sur la meilleure façon d'assurer l'effectivité des droits humains des jeunes en mettant l'accent sur leur nécessaire leadership dans les instances de gouvernance locale, nationale, régionale et continentale.

La cérémonie d'ouverture sera présidée par Son Excellence Madame la Vice-Présidente de la Gambie, Dr. Isatou Touray, en présence du Directeur du Bureau régional de l'UNESCO à Dakar, M. Dimitri Sanga.

