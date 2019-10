Sénégal: 1ere édition de «Dakar/Casablanca Art Connection» - Les artistes senegalais et marocains partagent leur experience

Pour sa première édition en Afrique de l'Ouest, l'Escale artistique marocaine pose ses baluchons dans la capitale sénégalaise. Et c'est la Maison des cultures urbaines de Ouakam qui accueille cet évènement dénommé « Dakar Casablanca Art Connection », en collaboration avec l'association « Africulturban.

Organisée par l'association marocaine Afrikayna, l'Escale artistique marocaine qui a été lancée hier, lundi 21 octobre, baissera ses rideaux le 27 octobre.

« Dakar-Casablanca Art Connection » est un programme de rencontres itinérantes qui consiste à présenter une sélection de professionnels et acteurs culturels du Maroc à leurs homologues du pays hôte.

« Le choix sur Dakar consiste à multiplier les ponts d'échanges des cultures urbaines et contemporaines visant le partage d'expériences des dynamiques artistiques des structures et artistes similaires de part et d'autre », a fait savoir la fondatrice de l'association, Ghita Khaldi.

Selon elle, « le Sénégal et le Maroc sont deux pays très proches sur le plan historique et diplomatique et donc, cette construction de pont permettra de mettre en lumière les expériences marocaine et sénégalaise autour des métiers de la création ».

Plusieurs artistes marocains comme le co-directeur du festival L'Boulevard de Casablnca, Hicham Bahou, le directeur artistique du festival Toiles de rues de Rabat, Salah Malouli, du photographe, Chadi Llias Bouassria sont ainsi amenés à se rencontrer et à établir des connections artistiques avec les jeunes artistes et acteurs culturels dakarois.

Au menu de « Dakar-Casablanca Art Connection », il y aura des rencontres professionnelles artistiques, des projections, un master class de musique marocaine, un atelier vidéo, un Master class de l'artiste Mehdi Nassouli, qui se produira avec son groupe en concert gratuit le 25 octobre au centre culturel Douta Seck. Afrikayna est une association marocaine pour l'échange interculturel, le développement et la coopération en Afrique créée en 2013.