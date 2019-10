Afrique: Mané, Aubameyang, Mahrez, Salah, Koulibaly - Un Africain peut-il remporter le Ballon d'Or 2019 ?

analyse

On connait les 30 nominés pour le Ballon d'or 2019. France Football a dévoilé sa liste tout au long de la journée de lundi. Et au final, on note la présence de 5 Africains.

C'est la première fois depuis 2017 (6 joueurs) que le continent est autant représenté dans les nominations.

Dans une année où il a terminé meilleur buteur de Premier league, vainqueur de la Ligue des champions et finaliste de la CAN, Sadio Mané se présente comme un candidat sérieux au sacre. Plusieurs s'élèvent depuis quelques mois pour que l'année du Sénégalais soit reconnue à sa juste valeur.

Un titre de champion d'Angleterre et une victoire à la CAN, Ryad Mahrez peut déjà savourer sa presence dans les 30 tant son impact ne s'est pas autant fait ressentir sur l'année.

Sa présence peut surprendre. Aubameyang n'a pas connu sa meilleure année. Quoique son statut de meilleur buteur de Premier league (avec Mané et Salah) et sa finale d'Europa league parlent pour lui.

Kalidou Koulibaly est considéré comme le meileur défenseur africain du moment. Cependant, Naples n'est pas le club qui fait le plus resortir son talent et il a raté la finale de la CAN sur une suspension.

Si en 2018, tout le monde était d'accord sur Mohamed Salah, il a plus ou moins deçu en 2019. Certes une victoire en Ligue des champions avec Liverpool mais une CAN complètement ratée à domicile.

Désormais les votes sont ouverts pour 180 journalistes du monde. Selon les critères établis par l'hebdomaire français. 3 pincipaux: les performances individuelles et collectives, la classe et la carrière du joueur.

Alors faites vos jeux.

Les 30 nominés au Ballon d'or 2019

Sadio Mane (Liverpool)

Hugo Lloris (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Sergio Aguero (Man City)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG)

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Donny van de Beek (Ajax)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-min Son (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern)

Roberto Firmino (Liverpool)

Lionel Messi (Barcelona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Antoine Griezmann (Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Eden Hazard (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Raheem Sterling (Manchester City)

Joao Felix (Atletico Madrid)