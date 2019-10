Ile Maurice: Petite-Rivière - St Mary's West College excelle en sport

«The dream is still alive, United we stand as we never ever walk alone.» C'est le slogan du département sport au St Mary's West College (SMWC), confie David Grenade, le chef du département d'éducation physique.

Les coachs Pascal Louis et Hervé Chandre sont fiers du gros travail et de la performance des participants dans diverses disciplines.

«Nous croyons dans le potentiel individuel et collectif de nos athlètes. Le travail exigeant a fait de nous des champions de basket-ball, de volley-ball et de Futsal au niveau régional dans la catégorie benjamin.»

«En tant que coachs, nous remercions nos athlètes pour la confiance établie. Ils ont le désir et la motivation d'aller toujours plus loin. Le sport aide à dépasser les limites, à savourer la victoire et à accepter la défaite !»

De plus, ajoutent ces deux responsables, «nous félicitons aussi tous les autres collèges gagnants aussi bien que les participants».

Ils ont profité de l'occasion pour rappeler la performance historique d'un ancien élevé, Jérémie Létendrie, qui a reporté une médaille d'argent en marche aux Jeux des Îles 2019, et de Kimberly Jean Pierre, médaille d'argent en judo. «Tout cela ne fait que nous encourager davantage, de même que les coachs, à nous passionner encore plus pour le sport», a dit David Grenade.

Il a aussi remercié Johnson Félicité d'avoir sponsorisé l'équipe de handball filles au niveau national. Face à de tels résultats d'excellence, le département sport de cette école souhaite avoir d'autres sponsors à l'avenir...