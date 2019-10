Ile Maurice: Déclaration ethnique - Pravind Jugnauth rejette la faute sur l'opposition

La déclaration à l'appartenance ethnique n'est pas de sa faute, ni celle de son gouvernement. C'est ce qu'a soutenu le Premier ministre sortant, Pravind Jugnauth, après s'être enregistré à l'école Révérend Edward Walter. Il a déclaré avoir fait son maximum afin que cette clause soit enlevée.

«Mon gouvernement est venu de l'avant avec un projet de réforme électorale. Il y a eu les débats. C'est malheureux que l'opposition n'ait pas collaboré. Les raisons avancées n'étaient pas justifiées. On ne peut faire plus», a affirmé Pravind Jugnauth.

Toutefois, le leader de l'Alliance Morisien a fait valoir qu'il est contre la déclaration à l'appartenance ethnique. Rappelant que dans le passé, il s'est élevé contre la question. «Ce n'est pas acceptable que dans une République moderne, on doit encore déclarer son appartenance ethnique.»

Invité à commenter la liste de l'Alliance Nationale, Pravind Jugnauth a soutenu qu'il a noté qu'il y a eu des «insatisfaits, des frustrés et beaucoup de désordre. Mais je ne veux pas entrer dans les affaires de ces partis.»

Un peu plus tôt, Showkutally Soodhun, Campaign manager au n°8 était venu préparer le terrain en attendant du Premier ministre et de ses colistiers, Leela-Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawminaden. L'ancien vice-Premier ministre a d'ailleurs payé pour le dépôt de Pravind Jugnauth.

Le chef du gouvernement et ses colistiers croiseront le fer avec Ashok Jugnauth, Atma Bhumma et Suren Dayal de l'Alliance Nationale. Le MMM aligne trois nouveaux candidats dans cette circonscription, Govonden Venkatasami, Neera Seebarun et le Dr Ramloll. Signalons aussi la présence du leader du Parti malin, Dhanrajsingh Aubeeluck parmi les candidats.