Ile Maurice: Valetta - Savitri Sookun, cueilleuse et vendeuse de framboises

«Lorsque les fruits se colorent d'un rose profond et se détachent sans effort de la plante, il est temps de cueillir les framboises.»

Cependant, avant d'atterrir sur notre table, un travail méticuleux se fait en amont. Nous avons rencontré Savitri Sookun, cueilleuse et vendeuse de framboises.

Tiramisu, mille-feuilles, tartes, macarons, glaces, vacherins, gratins... La framboise s'invite partout. De juillet à septembre mais disponible dès avril, ce petit fruit savoureux se décline en recettes savoureuses et colorées. Savitri Sookun est cueilleuse de framboises dans les bois de La Marie et Valetta. Depuis plus de dix ans déjà, elle ploie sous les lourds sacs de framboises. «Je ne sais rien faire d'autre mais grâce à la cueillette de ces fruits, j'ai pu construire ma mai- son et subvenir aux besoins de ma famille.»

Pendant la haute saison, la quinquagénaire commence à travailler de 5 heures à 17 heures. Pour la cueillette, elle se munit d'ordinaire d'une paire de bottes, porte une jupe et une chemise aux manches longues, se coiffe d'un chapeau de paille ou d'un foulard. «Je dois me protéger du soleil ardent.»

Une bonne cueillette est celle faite pendant les 15 premiers jours de la saison. Elle expose ses framboises et d'autres produits locaux à Valetta, sur la route principale de Quartier-Militaire. «J'adore ce que je fais», dit-elle. «C'est dommage que de nos jours, les jeunes ne s'intéressent plus à la cueillette de fruits sauvages», souligne Savitri Sookun.

Confiture de framboises

La confiture de framboise est très appréciée ! Voici comment la préparer.

-Triez les framboises en éliminant les fruits trop mûrs. Évitez de les rincer afin de préserver leur parfum !

-Mettez-les dans la bassine à confiture avec 15 cl d'eau et écrasez-les grossièrement sur feu doux pendant cinq minutes. Ajouter un jus du citron, du sucre, six cuillerées à café de vanille en poudre et mélangez le tout.

-Portez à ébullition. À partir de ce moment, compter le temps de cuisson : sept minutes avec un sucre gélifiant, sinon 15 à 20 minutes avec du sucre semoule. Maintenez sur feu vif et remuez souvent. Vérifiez la cuisson en versant quelques gouttes sur une assiette froide puis penchez l'assiette. La confiture de framboises doit couler doucement.

-Écumez puis procédez sans attendre à la mise en pots, fermez-les et retournez-les une minute, puis remettez-les à l'endroit pour les laisser refroidir.