Cote d'Ivoire: Union interparlementaire - Véronique Aka participe à la Déclaration de Belgrade

La 141e assemblée de l'Union interparlementaire (Uip) a eu lieu du 13 octobre au 17 octobre à Belgrade, en Serbie.

Le député Véronique Aka était présent à cette grande fête parlementaire. Elle y conduisait une délégation du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Cip-Uemoa) dont elle est la présidente.

Ces assises ont réuni plus de 1700 participants, dont 700 parlementaires provenant de 140 pays et 70 présidents d'Assemblées dont 30% de femmes et 17% de jeunes parlementaires de moins de 45 ans.

Thème du débat général, « Le renforcement du droit international: rôles et mécanismes parlementaires, et contribution de la coopération régionale ».

Une déclaration dite de Belgrade a été adoptée par les membres des parlements, des organisations parlementaires régionales et internationales.

Elle consacre l'attachement à la paix de l'UIP et confirme que le droit international est l'assise d'un ordre international pacifique fondé sur la solidarité et la coopération.

L'Assemblée de l'Uip est le seul forum parlementaire d'envergure mondiale. Elle réunit des parlementaires de tous horizons.

A ce jour, l'union comprend 170 membres de plein droit et 11 membres associés. La paix, la coopération, le dialogue, le droit et la sécurité ont été intégrés aux fondements de l'Union interparlementaire depuis sa création en 1889.

« L'Assemblée nationale est la fondation et le garant de la structure démocratique et juridique et du fonctionnement de l'État », avait assuré, à l'ouverture des débats, la présidente résidente de l'Assemblée nationale serbe, Maja Gojković.

A cette rencontre, les organes directeurs et l'Assemblée générale de l'Uip ont confirmé le changement de statut de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf), qui passe d'observateur à membre associé de l'organisation, devenant ainsi un acteur à part entière de l'Uip qui célèbre son 130e anniversaire.

L'enjeu de ces assises est, pour les parlementaires, de retrouver la confiance des citoyens et de travailler au renforcement de la démocratie, aujourd'hui mise à mal dans de nombreux pays.

La 142e Assemblée générale de l'Uip se tiendra au printemps 2020 à Genève, en Suisse.