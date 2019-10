Soudan: Dr Hamdok - Engagement du Gouvernement à atteindre les Objectifs de la Révolution

Khartoum — - Le Premier ministre Abdallah Hamdok a souligné que le Gouvernement Civil avait mis en place au cours des 90 derniers jours un nombre de Mesures visant à renforcer le Régime Civil et à atteindre les Objectifs de la Glorieuse Révolution et que des efforts collectifs sont nécessaires pour concrétiser tous les Objectifs de la Révolution.

S'adressant au Peuple Soudanais Lundi à l'occasion du 55e Anniversaire de la Glorieuse Révolution d'Octobre 1964, le Dr Hamdok a déclaré que pour parvenir à la Liberté, il fallait adopter des Réformes Judiciaires Urgentes, indiquant que les Institutions Judiciaires et les Organes Compétents sont en train de modifier et d'améliorer les Lois et d'établir des Alternatives, des Projets qui suivent le Changement et réalisent les Aspirations du Peuple Soudanais à vivre librement dans l'Opinion, l'Expression, l'Organisation et la Réunion.

Il a souligné que la question de la Paix est Cruciale pour le Gouvernement de la Révolution, car la Paix est associée à la Question de la Transformation Démocratique, ainsi que du Développement Economique.

Il a déclaré que la Transformation des Zones de Conflit et de Guerre en celles de Sécurité se refléterait directement dans le Développement, car ces Zones sont Riches en Ressources que leur exploitation aidera à atteindre la Croissance Economique Souhaitée et à Exporter le Surplus.

Dr Hamdok a déclaré que le Gouvernement avait réussi à former le Conseil Suprême pour la Paix et à mettre en place la Commission pour la Paix, faisant référence à l'Accord conclu sur les Axes de Négociation de la Paix, qui sont la mise en place des Arrangements de Sécurité, le Développement Economique et Social, les Législations, la Gouvernance et l'Administration, affirmant le souci du Gouvernement de prendre en compte la Vision des Parties Prenantes et des Personnes affectées par la Guerre dans tous les domaines.