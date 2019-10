Soudan: La Conférence sur l'expérience démocratique commence mardi

Khartoum — La Conférence sur l'expérience de la démocratie au Soudan, aura lieu mardi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ils s'adressent à la séance d'ouverture M. Siddig Tawur, membre du Conseil de la Souveraineté et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique Dr. Intisar Sighairon et Dr. Magdi Ezzeddine Hassan, directeur du Centre d'études et de recherche sur la démocratie, organisateur de la conférence.

La conférence se poursuivra jusqu'au 24 de ce mois, pour discuter des communications scientifiques portant sur un certain nombre de sujets liés à la démocratie, la légitimité, la citoyenneté et la consolidation des fondements d'une société démocratique, la transformation démocratique au Soudan entre les exigences de la transformation et la nature de la culture politique soudanaise, l'institution militaire et la pratique politique au Soudan de 1956 à 1969. Ainsi que la culture de la violence dans les régimes africains et son impact sur la démocratie et d'autres articles scientifiques.