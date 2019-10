Soudan: Le parti Umma national célèbre le glorieux anniversaire d'octobre

Khartoum — Le parti Umma national (PUN) a célébré à Omdurman la glorieuse révolution du 21 octobre et l'anniversaire de la révolution de la liberté, de la paix et de la démocratie en présence de plusieurs leaders du parti et des partis représentant la glorieuse révolution.

La célébration comprenait des chants révolutionnaires et des chants patriotiques. Le major général Burma Nassir, leader du PUN a déclaré que la révolution d'Octobre était unique en Afrique et dans le monde entier, soulignant qu'elle mettait fin à une dictature militaire moyennant les efforts et les ambitions du peuple soudanais.

Dans une déclaration à (SUNA), il a déclaré que la célébration de la révolution de 2018 est un prolongement de la génération précédente, soulignant qu'elle avait mis fin à la dictature et que la révolution d'octobre avait ouvert la voie à la révolution d'avril 1985 et de décembre 2018.