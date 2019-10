Gabon: AGATOUR - Présentation de la vision du tourisme à l'horizon 2019-2025

Une présentation de la vision du tourisme gabonais à l'horizon 2019- 2025 a été faite devant le club tourisme de Libreville, et le corps diplomatique accrédité au Gabon ce jeudi dernier dans un hôtel de la capitale gabonaise par le Directeur général de l'agence gabonaise de tourisme (l'AGATOUR) Christian Mbina

Le club tourisme de Libreville est une plateforme qui a pour mission et vocation de réunir l'ensemble des professionnels du tourisme dans les secteurs (hôtellerie, restauration, transport etc.) Pour une meilleur visibilité et promotion de la destination du Gabon, le club tourisme de Libreville a sollicité l'estime de l'Agatour pour comprendre leur vision à l'horizon 2019-2025.

Un prologue leur a été présenté par le Directeur Général de l'Agatour, Christian Mbina. Selon lui, promouvoir le tourisme des affaires, c'est placer le Gabon comme un carrefour où il fait beau à vivre. C'est aussi valoriser la belle nature à travers l'écot-tourisme.

Le club tourisme de Libreville devrait les accompagner dans le développement en s'appuyant sur les exigences du tourisme gabonais, avoir, des structures au niveau élevé, certifiés et respectant la norme, et avoir un personnel qualifié. L'agatour reste la porte d'entrée et de la sortie du Gabon. Tous les Gabonais devraient s'approprier de cette notion de vendre la destination Gabon