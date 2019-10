Togo: Koutéra Bataka - « Déjà 150 millions FCFA de promesses de dons et plus de 30 millions encaissés »

Dans une interview, le ministre Koutéra Bataka fait le point sur ce qui a été déjà mobilisé pour le Telefood 2019 et explique les raisons de cette opération.

Des dires du responsable du portefeuille de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, ils ont « déjà dépassé 150 millions FCFA de promesses de dons et déjà encaissé plus de 30 millions. Les autres étant dans les procédures avec les institutions ».

Toutefois, se réjouit-il de ce que, par le biais de la grande Tombola qu'organisent les structures impliquées dans l'opération Telefood 2019, « il y a des dons en nature qui ont commencé dont on doit faire le point dans quelques jours ».

En attendant ce point, il invite les potentiels donateurs à poursuivre leurs dons qui pourront leur permettre de gagner des prix allant de téléphones portables aux billets d'avion en passant par des « séjours dans des fermes... , des matériels électroménagers ». Parlant de dons, il indique que « le donateur reçoit un reçu quand il donne un équipement.

Mais ceux qui font les transferts ont les messages de retour par sms des opérateurs ou des reçus de versements quand c'est sur le compte bancaire.

Nous avons communiqué dans les documents toutes les dépenses qui seront effectuées ainsi que les types d'équipements qui seront acquis avec leurs coûts que tout le monde peut voir et évaluer ».

Aussi informe-t-il qu'ils ont « une plateforme où sont visibles tous les donateurs que nous pensons mettre en ligne » avant de rassurer, « nous respectons l'anonymat de ceux qui ne veulent pas apparaître. Mais au cours d'une soirée à la télé nous allons présenter tout ce que nous avons reçu et la destination ».

Enfin conclut M. Bataka, « il n'y a pas de don minium ni de maximum. Sauf le sms de la tombola qui est 200 f. Chacun peut jouer plusieurs fois pour maximiser ses chances ».

Pour rappel, le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, a estimé le budget de la mise en œuvre des ses projets Camp mobile du futur et simulgames à plus de 792 millions de F cfa qu'il compte mobiliser à travers de cette 23 édition de Telefood au Togo.