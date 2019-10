Congo-Brazzaville: Livre - « Mbote, un amour », un appel poétique à l'engagement citoyen

Paru en août dernier aux éditions Edilivre, le nouveau recueil de poèmes d'Hermann Mizidy évoque à la fois le respect écologique, les atouts des nouvelles technologies et les merveilles de la nature. L'ouvrage sera au cœur d'une présentation-dédicace, les 16 et 19 novembre, à Brazzaville puis à Pointe-Noire.

Après un premier recueil de poèmes, « Wa ! Ecoute ! », paru en 2016 aux mêmes éditions, l'auteur revient sur le devant de la scène littéraire avec son nouvel ouvrage « Mbote, un amour ».

Structuré sur cent quarante-quatre pages à travers soixante-seize poèmes, le deuxième recueil de l'écrivain congolais exalte autant la joie et la bonne humeur qu'il aime partager dans ses textes agencés subtilement.

Citoyenneté, amour, gaieté, espoir, respect, nostalgie, souvenir, responsabilité écologique, droits de l'homme... vont et reviennent dans une écriture singulière en vers libres et quelquefois en prose. Avec un accent particulier sur la vie sociale, Hermann Mizidy présente une littérature ayant pour but l'effet d'appels et de sensibilisation. C'est, d'ailleurs, pour cela que l'écrivain a pris du plaisir à composer des textes fluides, facilement compréhensibles, qui expriment de façon ludique et pédagogique l'importance d'être intègre, amoureux de soi et des autres, et de protéger l'environnement le plus tôt.

Dans son livre, Hermann Mizidy fait particulièrement un clin d'œil utile aux langues du terroir, arrosé plus ou moins par la nostalgie de les voir disparaître si on ne les transmettait pas continuellement de génération en génération.

De simples textes classiques, l'auteur se distingue grâce à la beauté des descriptions et les différents messages transmis. A cet effet, il appelle aux appartenances et appropriations collectives, à un engagement personnel et en choeur de chaque bénéficiaire des bienfaits de l'environnement comme les avantages de recycler. « Etre une colombe porteuse de paix », comme le souligne-t-il.

Attaché à la protection de l'environnement, les bienfaits du numérique et les valeurs religieuses, Hermann Mizidy est arrivé dans la littérature suite à sa participation aux ateliers d'écriture initiés par l'Institut français du Congo, il y a de cela plusieurs années. Après avoir vu l'un de ses textes "La nature" être publié dans le livre de lecture "Horizons d'Afrique CE1", au programme de la formation scolaire au Congo-Brazzaville, l'auteur s'est senti booster et s'est lancé dans l'écriture jusqu'à ce jour.

Comptable de formation, conseiller économique, attaché en télécommunication et numérique, Hermann Mizidy est également membre de l'équipe de coordination du Salon Osiane.

Par ailleurs, il est encadreur de la jeunesse en numérique et environnement. Notons que le livre est disponible en ligne sur les sites web de la Fnac et d'Amazon.