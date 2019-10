Angola: Roches ornementales débattues lors d'une conférence internationale

Lubango — Des investisseurs, des institutions bancaires et des représentants de l'industrie minière participent à partir jeudi (24), dans la ville de Lubango, capitale de Huila, à la première conférence et exposition internationale et exposition sur les pierres ornementales, produit d'exportation le plus important de la province.

La rencontre, qui sera organisée par le ministère des Ressources minérales et du Pétrole, sous le slogan: "Les roches ornementales, un secteur en croissance", réunira des invités venus d'Europe et d'Asie et abordera des questions liées à la nouvelle cartographie géologique du sud de l'Angola - potentialités en pierres ornementales et des opportunités d'investissement minier pour les étrangers et les nationaux.

Selon une note du ministère du ministère des Ressources minérales et du Pétrole, parvenue à l'Angop, l'objectif est d'encourager les investisseurs du sous-secteur des pierres ornementales, ainsi que les fournisseurs d'équipements et de matériaux applicables à l'extraction, à investir en Angola, pour la mise en valeur du du potentiel géologique et miniers du pays.

La rencontre vise également à surmonter les difficultés logistiques d'approvisionnement des opérateurs miniers. Ainsi, de nouveaux domaines d'investissement et autres opportunités commerciales seront présentés, tels que l'architecture interne et externe, le pavage des routes et des trottoirs, la fabrication et la commercialisation d'équipements de support minier et transformation de roches.

La production de pierres ornementales dans la province de Huila devrait passer de 22 450 mètres cubes par an à 93.743 en 2024, avec le lancement de neuf nouvelles sociétés minières, générant 993 nouveaux emplois.

La province de Huíla compte actuellement 28 sociétés de ressources minérales, notamment de pierres ornementales (16), d'eaux minérales (cinq), de concasseurs (deux), entre autres, localisées dans les municipalités de Gambos, Chibia, Quipungo, Lubango, Humpata, Quilengues et Chipindo.