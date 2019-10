Afrique: Ballon d'Or - Sadio Mané toujours modeste, cette déclaration le prouve

L'international Sénégalais Sadio Mané n'a jamais été aussi proche de gagner le Ballon d'Or. A quelques mois de la cérémonie, plusieurs sont ces anciens joueurs ou journalistes qui évoquent le nom de l'attaquant de Liverpool comme un potentiel vainqueur. Mais l'intéressé lui-même, comme à l'accoutumée, ne met pas sa personne en avant.

« Honnêtement, ça a été toujours un rêve de gamin. Et si je parviens à être cité parmi ces prétendants, c'est le fruit d'un long travail. Je ne me focalise pas, ce n'est pas une obsession. Je suis au service du collectif, et si je parviens à me distinguer au sein de ce collectif, ce serait exceptionnel pour moi de gagner le Ballon d'Or. Ça a été toujours un rêve et quand un rêve se réalise, je serai fier. Je serai le plus heureux du monde », a-t-il déclaré à la chaîne L'Equipe.

Visiblement, Sadio Mané n'est pas obnubilé par cette distinction personnelle. Mais c'est ce qui est sûr, son nom sera cité parmi les probables lauréats jusqu'au 2 décembre.