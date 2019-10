Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Christian Luyindama attend le Real de pied ferme

Ce mardi Galatasaray reçoit le Real Madrid pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions de l'UEFA. Une rencontre qu'attend de pied ferme, Christian Luyindama.

Sous la ferveur incomparable des milliers de fan d'Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu, un homme, Christian Luyindama disputera ce qui est certainement l'un, si ce n'est, le plus grand match de sa carrière. L'international congolais considéré actuellement comme l'une des pièces maitresses du club Turque joue son 3ème match de la Ligue des Champions européenne de sa vie ce mardi. Le défenseur Congolais aura la lourde mission de démontrer ses griffes devant le grand du Real. L'un des patrons de la défense des Sang et or turc, Luyindama reste sur une très bonne lancée et promet exploser la bombe face aux Merengues. Le roc congolais a été très costaud en défense face au PSG, remportant plusieurs duels. Le Léopard compte bien récidiver face à la bande à Zidane. Le week-end dernier, Faith Terim n'a pas hésité à aligner l'ancien du Standard de Liège face à Sivaspor (3-2). Preuve que le Boss congolais sera bel et bien titularisé face aux Merengues

Galatasaray vient de battre Istanbulspor AS (3-2) en amical et Sivasspor (3-2) en championnat et est prêt à malmener le club espagnol. L'actuel 2ème de Turquie est à la recherche d'un premier succès dans cette Ligue des Champions mais n'a pas démérité sur la pelouse du Club Bruges (0-0) et face au PSG (0-1) au Turk Telekom Stadyumu. Galatasaray est prêt à aller au combat...