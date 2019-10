Congo-Kinshasa: Football - La semaine des Congolais en Europe et en Amérique

Les joueurs orginaires de la République démocratique du Congo (RDC) ont été actifs dans leurs clubs respectifs, le week-end dernier, en Europe et dans le championnat nord-américain, la Major League Soccer.

En Angleterre, l'actuel capitaine des Léopards, le latéral gauche Arthur Masuaku, n'a pas empêché la défaite (zéro but à deux) de Westham face à Everton lors de la 9e journée. Baningime est resté sur le banc d'Everton. Westham est huitième avec douze points.

En D2 anglaise, Neeskens Kebano a fait sa première apparition cette saison avec Fulham défait par Stoke City par zéro but deux. L'ancien joueur de Paris Saint Germain et Genk a disputé les sept dernières minutes de la partie. C'est à croire que sa prestation en sélection congolaise (matchs contre l'Algérie et la Côte d'Ivoire) lors de la trêve internationale l'a boosté. Occupant la 13e position avec dix-huit points en Championship anglaise, Fulham affronte ce 13 octobre Luton Twon où évolue Roddock Mpanzu.

Au Portugal, notons le premier but de la saison de Chancel Mbemba avec Porto large, victorieux de Coimbroes par cinq buts à zéro au troisième tour de la Coupe de ce pays. Mbemba n'avait plus marqué depuis trois saisons. Son dernier but, date de son passage à Newcastle en D2 anglaise, victoire face à Barnsley (trois buts à zéro). Depuis son arrivée à Porto, il n'a disputé que douze matchs.

En Allemagne, Marcel Tisserand a été titulaire lors du jeu égal entre Wolfsburg et Leipzing (un but partout pour le compte de la 8e journée de la Bundesliga). Wolfsburg est deuxième avec seize points et affrontera Augsburg à la prochaine journée.

En France, le néo-international Samuel Moutousamy a joué toute la rencontre lors de la défaite de Nantes sur le terrain de Metz, dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1. Kayembe est resté sur le banc nantais. Gaël Kakuta a tenu sa place de dépositaire de jeu pendant le match nul d'Amiens sur le terrain de Nîmes. Son coéquipier Chadrac Akolo n'était pas sur la feuille de match. Titulaire et ayant joué toute la rencontre, Glody Ngonda a été solide dans le flanc gauche de Dijon qui a imposé un nul de zéro but partout à Lyon. Stephy Mavididi a, lui aussi, été titulaire dans les rangs des Dijonnais.

En Belgique, Dieumerci Mbokani a été buteur avec Antwerp malgré la défaite d'Antwerp à Malines (un but à trois) en 10e journée. Jordan Botaka a lui également tenu sa place, lors de la défaite de Saint-Trond face à Anderlecht (quatre buts à un). Albert Sambi Lokonga a joué toute la rencontre dans les rangs d'Anderlecht et Edo Kayemba a fait son apparition à la 63e mn chez les Mauves. Balikwisha est resté sur le banc du Cercles de Bruges battu à domicile par Charleroi sur la marque de zéro but à trois. Paul-José Mpoku et Samuel Bastien ont pris une part active au cours de la victoire (un but à zéro) du Standard de Liège sur Genk. Bastien a du reste été l'unique buteur à la 84e mn. Du côté de Genk, Dieumerci Ndongala a fait son apparition sur l'aire de jeu à la 81e mn, alors que Théo Bongonda a joué toute la rencontre.

En Turquie, le latéral gauche Fabrice Nsakala a joué tout le match sanctionné par la lourde victoire d'Alanyaspor (zéro but à six) à domicile face à Genclerbirligi SK pendant la 8e journée. Alanyaspor reste toutefois leader du championnat malgré cette déconfiture avec dix-sept points. Wilfried Moke a lui aussi joué toute la rencontre lors du match nul de MKE Ankaragucu face à Beziktas (zéro but partout). Moke et son club sont 13es au classement avec neuf points. Titulaire lors du succès de Galatasaray face à Sivasspor (trois buts à deux), Christian Luyindama a été remplacé à la 75e mn. A la Major League Soccer, le latéral gauche Chris Mavinga a été titulaire pendant la victoire obtenue suite aux prolongations de Toronto face à DC United par cinq buts à un. Il a été remplacé à la 101e mn, au moment où son club menait déjà par cinq buts à un. A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à un but partout. Portland Timbers, du défenseur Larrys Mabiala, a perdu en déplacement face à Real Salt Lake par un but à deux. Le Congolais a joué toute la rencontre.