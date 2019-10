Cameroun: YouthConnekt Africa - Juveline Ngum Ngwa primée

La lauréate de la compétition tenue à Kigali au Rwanda a été reçue par le ministre Mounouna Foutsou le 18 octobre à Yaoundé.

Elle a porté haut les couleurs du Cameroun à Kigali au Rwanda lors du 3e sommet du YouthConnekt Africa qui s'est tenu du 9 au 12 octobre dernier et auquel ont pris part 2 500 jeunes. Grâce à la fabrication des foyers améliorés à partir du recyclage de déchets métalliques, Juveline Ngum Ngwa a remporté un prix d'une valeur de 5 000 dollars, soit plus de trois millions de F dans la catégorie « Développement économique ». Vendredi 18 octobre, la jeune fondatrice et directeur général de l'entreprise « Bleaglee » a été reçue avec tous les honneurs dignes de son rang au cours d'une cérémonie sobre, mais riche en émotions par le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique.

Mounouna Foutsou a exhorté les jeunes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat et à saisir les opportunités que représentent les secteurs émergents. Ceci parce que malgré la batterie de mesures gouvernementales en faveur des jeunes, force est de constater qu'elle ne saurait répondre à toutes les attentes des jeunes, tant la demande est forte. « Juveline Ngum Ngwa l'a vite compris et le résultat est là aujourd'hui. Félicitons une fois de plus la lauréate. L'organisation de cette cérémonie en son honneur vise non seulement à la célébrer pour qu'elle serve de modèle à d'autres jeunes, mais également à encourager tous ceux-là à suivre son exemple », a déclaré le Minjec. « Ces foyers améliorés sont prioritairement destinés aux ménages moyens et pauvres qui utilisent le feu de bois pour la cuisine parce qu'il s'avère que ce type de feu expose parfois nos mamans à l'infection pulmonaire », a expliqué la lauréate.

Lancée en 2012 au Rwanda, l'initiative YouthConnekt est un programme qui regroupe le gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement autour du problème du chômage et de l'exclusion des jeunes de la croissance économique et du processus démocratique de l'Afrique. Cette initiative spécifique au contexte africain, vise à créer des opportunités pour le développement social, économique et politique des jeunes dans leurs pays respectifs.