Congo-Kinshasa: Kinshasa abrite la Conférence internationale sur les solutions durables aux situations de déplacement

Les experts, victimes et témoins se réunissent depuis ce mardi 22 octobre 2019, à Kinshasa, pour débattre sur des solutions durables aux situations de déplacement qui affecte à la fois les personnes déplacées, les réfugiés ainsi que les personnes à risque d'apatridie.

Cette conférence est organisée conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), avec l'appui du ministère congolais de l'Intérieur et de la Sécurité à travers la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Pendant trois jours (soit du 22 au 24 octobre 2019)les parties prenantes vont débattre ensemble sur des solutions durables à apporter aux situations de déplacement qui affecte les déplacés, les réfugiés et les personnes à risque d'apatridie.

Garantir la protection et l'assistance des déplacées

« L'objectif est d'explorer les solutions que le gouvernement congolais, les humanitaires ainsi que la société civile, peuvent mettre en œuvre pour accueillir dignement et protéger les déplacés internes, à travers une loi nationale qui leur garantit une protection et une assistance », a précisé Dirieh Abdi Mohamed.

Il sied de rappeler que, 2019 marque le 10ème anniversaire de la Convention de l'Union africaine pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique, dite Convention de Kampala. Cette année marque aussi le 50ème anniversaire de la Convention de l'Union africaine de 1969 pour les réfugiés en Afrique.

Ces deux instruments représentent un pas important dans la réaffirmation des droits des personnes déplacées et des réfugiés en Afrique. Ils détaillent les obligations des Etats, des groupes armés non étatiques, ainsi que des organisations internationales en matière de prévention, de protection et d'assistance des personnes en situation de déplacement ou d'apatridie. Autant d'éléments que cette conférence cherche à réitérer sous forme de débats et discussions en cette année 2019, que l'Union africaine a également désignée comme année des réfugiés.

« Au terme de cette conférence, nous souhaitons que les participants aient le courage de sortir des discussions, des solutions qui vont aider les populations déplacées à mettre fin à leur calvaire », a déclaré Fafa Attidzah, représentant régional adjoint du HCR. Avant de rassurer que, « nous allons continuer à accomplir notre mission en renforçant la capacité, là où ça sera nécessaire, au niveau non seulement du Gouvernement central mais aussi, aux niveaux de provinces et local afin d'aboutir aux solutions qui seront recommandées à l'issue de cette conférence ».

Pour le représentant adjoint à la protection du HCR en RDC, Olivier Beer, « Il est grand temps d'étudier les causes profondes des conflits en RDC, plutôt que de recourir systématiquement à des réponses qui maintiennent les déplacés internes dans une situation aussi vulnérable et dépendante de l'aide aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a dix ans. »

La RDC est un pays particulièrement affecté par les conflits armés, et des solutions viables doivent être trouvées.

Au 31 décembre 2017, selon les Nations Unies, 4.5 millions de citoyens congolais avaient fui leurs maisons et villages et vivaient dans des conditions précaires dans le reste de la RDC. Il y a aussi 540,000 réfugiés, en provenance de pays voisins, qui ont trouvé refuge en RDC. En plus, près de 860,000 réfugiés congolais ont eux-mêmes trouvé l'asile dans des pays voisins, et beaucoup attendent leur retour en RDC. Le déplacement est donc un sujet central de la société congolaise.

Cependant à ce jour, peu de progrès ont été accomplis jusqu'ici concernant la recherche de solutions durables aux problèmes de déplacement. D'où, l'importance de cette conférence internationale