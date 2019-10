Angola: Luanda organise un forum d'entrepreneurs des municipalités

Luanda — La première édition de la foire d'affaires et du forum d'entrepreneurs dans les municipalités, visant à améliorer l'environnement des affaires, débute mercredi prochain au marché de Benfica, à Luanda.

Cet événement qui sera parrainé par le Ministère du Commerce et le gouvernement provincial de Luanda (GPL) vise à créer de meilleures conditions d'affaires et à renforcer les relations entre les municipalités.

Le porte-parole de l'événement, António Gourgel, a déclaré mardi à l'ANGOP que le forum aurait comme devise "Défi de l'agro-logistique dans l'écoulement de la production nationale".

Selon lui, cinq panels auront lieu au cours du forum et se pencheront sur des thèmes comme «Le commerce et les investissements» et «la problématique de l'évacuation des produits nationaux dans le contexte actuel».

La promotion du secteur privé et de l'employabilité, la solidarité et la responsabilité sociale des entreprises en tant que stratégie de développement durable et le potentiel touristique des municipalités de Luanda sont également des sujets à traiter dans les panels.

Selon la source, 200 entreprises publiques et privées se sont déjà enregistrées, mais l'organisation prévoit la participation d'environ 500 exposants, nationaux et étrangers.