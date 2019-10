Soudan-France - Coopération sur les domaines de médias

Khartoum — Une délégation de spécialistes des médias français s'est rendue au siège de l'Agence de presse soudanaise (SUNA) dans le cadre d'une visite aux médias soudanais au cours de laquelle les experts français seront informés de la formation et des exigences techniques de la presse soudanaise et comment de telle assistance pourrait être apportée aux médias soudanais à ce tournant de l'histoire du Soudan et de sa révolution unique.

La délégation émise par le gouvernement français, incluant le représentant du ministère français des Affaires étrangères, Louis Munier et l'experte française Florence Laswad.

La délégation a rencontré le directeur général de SUNA, Abdullah Jadallah et les leaders des départements de formation et de l'action technique et médiatique a l'agence de presse et a discute la coopération au cours de l'étape suivant.

Florence Laswad a affirme l'importance de la coopération avec les médias soudanais et l'Agence de presse soudanise au cours de l'étape actuelle afin de promouvoir l'action médiatique au pays.