Niger: Orange Niger cédé au franc symbolique au nouveau repreneur Zamani avec une chape de plomb de concordat de 42 milliards FCFA

Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, la société Zamani, nouveau repreneur d'Orange Niger à été curieusement portée sur les fonts baptismaux pour l'opération d'acquisition de la filiale nigérienne du géant français de la téléphonie France Télécoms.

Après la sortie de la compétition des opérateurs Maroc Telecom, Telecel RCA, le boulevard avait été tracé pour les deux seuls actionnaires minoritaires de la société (l'homme d'affaires nigérien Mohamed Rhissa Alias Rimbo et le financier malien Moctar THIAM) qui détiennent moins de 10% des parts du capital.

Que peut bien cacher subitement la création de Zamani dans ce processus d'acquisition ? A-t-elle l'expertise technique et l'expérience dans le domaine de la téléphonie, un secteur hautement stratégique? Presque humiliées, les autorités d'Orange Niger avaient dû négocier discrètement avec l'État pour trouver un compromis d'allègement fiscal. Les dirigeants français avaient mal digéré la pilule de se faire rabrouer et avaient été forcées de mettre la main à la poche.

L'ancien directeur général, le français Dominique Aubert a finalement perdu son poste et rappelé au Groupe France Telecom pour la zone Afrique et Moyen Orient à Casablanca, au Maroc, aux côtés du sénégalais Alioune NDIAYE, Directeur Général. Dominique Aubert a été remplacé aussitôt par le sénégalais Habib SECK, un financier pur et dur, en mission commando avec une feuille de route de closing du deal de cession.

Vérité des chiffres du concordat

L'affaire d'acquisition d'Orange Niger par le nouveau repreneur est un long fleuve agité. Selon des informations autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le concordat (dettes contractées auprès des banques locales ) s'élève à 39 milliards de FCFA. Orange Niger doit 15 milliards de FCfA à Banque Atlantique Niger ( Groupe marocain BCP), à Bank Of Africa Niger 8 milliards, à Ecobank 7 milliards. C'est le pool bancaire concerné par le concordat. Le hic est que les banques Banque Atlantique Niger, BOA Niger et Ecobank Niger exigent le strict respect du paiement de l'échéancier et des intérêts au nouveau repreneur.

Une chape de plomb au dessus de la tête du nouveau repreneur Zamani. Selon nos informations, le pool bancaire avait récemment accordé un petit répit à Orange Niger pour lui permettre de conclure le deal de rachat. Le nouveau repreneur Zamani va-t-il respecter les clauses de l'échéancier et des intérêts ? Grosse interrogation.

Nos sources révèlent que d'autres fournisseurs de services sont aussi dans le concordat. Il s'agit des sociétés Alcatel Eaton Town, Huawei, Sofricom.

Orange Niger cédé au franc symbolique

Le repreneur Zamani devra débourser au minimum le montant du capital qui s'élève à 125 milliards de FCFA. Depuis 11 ans, Orange Niger a investi près de 200 milliards de FCFA et engrangé un chiffre d'affaires de 56 milliards fin 2018. L'actionnaire malien Moctar THIAM, est entré en 2009-2010 dans le tour de table d'Orange Niger au terme de la deuxième recapitalisation de la société. Ce qui lui donne avec l'unique actionnaire nigérien d'Orange Niger, le richissime homme d'affaires Mohamed Rhissa le droit de préemption de soumissionner au besoin de vouloir racheter l'entreprise.

D'ici fin octobre 2019, l'opération de reprise de Orange Niger devra être conclue et effective