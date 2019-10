Ghana: Andre Ayew n'a pas compris l'absence de matchs amicaux en septembre et octobre

Depuis son élimination en huitièmes de finale de la CAN 2019 en egypte, le Ghana n'a plus disputé de matchs. Alors que se profile à l'horizon le début des éliminaoires de la CAN 2019.

Une situation inexplicable pour andre Ayew. « Nous sommes déçus car loes des deux dernières trèves internaitonales, on n'avait pas de matchs amicaux et on ne sait pas pourquoi », a confié l'attaquant de Swansea à la BBC.

Ayew estime que son pays regresse depuis plusieurs années. « Nous avons progressé jusqu'en 2014. Puis depuis, nous ne faisons que regresser. Depuis 2009, nous avons fait la Coupe du monde 2010 et la CAN 2010 que nous avons perdu contre l'Egypte. En 2012, nous étions en demi-finales, puis la finale en 2015; Entre temps, une autre Coupe du monde en 2014. On pouvait voir de la progression, nous jouions en amical contre l'Angleterre, la Russie. mais depuis, ona perdu cette prganisation« , a t-il déploré.

En novembre, les Black stars auront de l'activité. Deux matchs contre l'Afrique du Sud et Sao Tome et Principe pour entamer les éliminatoires de la CAN 2021.

Mais avant, la Fédération devrait se doter d'un nouveau Comité exécutif ce vendredi.