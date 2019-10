Burkina Faso: Crise au CDP - 22 sanctionnés rejoignent le bercail

« Nous sommes résolus à respecter ses directives, sans aucune réserve. En ce qui concerne notre groupe les choses sont simples et claires : les demandes en justice seront retirées » ont-ils annoncé selon des propos rapportés par l'Observateur Paalga.

Dans plusieurs correspondances, Blaise Compaoré avait demandé d'une part au bureau politique national de rapporter les sanctions et d'autre part invité les sanctionnés à ne plus ester le parti en justice et à rejoindre les rangs du parti.

« Fort heureusement le CDP dispose d'un recours moral, en la personne de son fondateur et président d'honneur, le président Blaise Compaoré.

C'est ainsi que, voyant la dérive outrancière dans laquelle le parti s'était engagé, avec les mesures d'exclusion prononcées par le congrès extraordinaire du 22 septembre 2019, le président d'honneur a décidé, de sa propre initiative, de se saisir de cette question, en vertu des prérogatives qui lui sont reconnues par les statuts du CDP », a fait savoir Léonce Koné qui était exclu du parti dans les colonnes de notre confrère.

Ils se disent donc prêt à regagner les rangs du parti mais ils ont également affirmé qu'ils allaient continuer de soutenir la candidature de Kadré Désiré Ouédraogo à la présidentielle de 2020. Léonce Koné s'explique : « Eddie Komboigo (le président du parti, Ndlr) est frénétiquement en campagne depuis 2018.

On n'est pas obligé d'aller s'asseoir pour attendre qu'Eddie Komboïgo et Achille Tapsoba sifflent pour dire : vous pouvez commencer les campagnes. Surseoir au soutien à la candidature ? La réponse est non ».

Dans une conférence de presse tenue la semaine dernière par la direction du parti, le 1er vice-président du parti, Achille Tapsoba avait salué les orientations du président d'honneur du parti.

Il avait annoncé que le directoire allait convoquer un congrès extraordinaire selon les procédures, les démarches et les formes statutaires pour lever les différentes sanctions. Pour la direction, les observations de Blaise Comparé, ne constituent ni la victoire d'un quelconque camp mais celui du CDP.

Kadré Désiré Ouédraogo déjà candidat à la présidentielle de 2020 qui avait démissionné suites aux sanctions prises contre ses soutiens n'a pas encore annoncé son intention de revenir au sein du parti.