Khartoum — - Le Premier ministre Abdallah Hamdok a affirmé lors de son Discours au Peuple Soudanais à l'occasion du 55e Anniversaire de la Glorieuse Révolution d'Octobre que cette Révolution était considérée comme un Point de Départ Qualitatif des Révolutions Populaires Soudanaises et c'est une Révolution dans laquelle la Tyrannie, l'Hégémonie et l'Oppression ont été Vaincues à chaque fois, et les Valeurs de Liberté et de Démocratie ont Triomphé par des Sacrifices Purement Populaires, indiquant que le peuple n'a jamais hésité à réaliser le Changement et payé Prix Elevés pour sa Réalisation à travers l'Histoire.

Il a dit que ces Sacrifices suffisent à eux seuls à prendre la Solution de Prolonger cette Victoire Immédiate et de la Parrainer jusqu'à ce qu'elle devienne plus Forte et que ces Valeurs deviennent une Habitude Fixe qui ne soit pas Brisée par un Pillage ou une Rupture par un Coup d'Etat ou une Absence avec Recul.

Le Premier ministre a souligné que ces Valeurs devaient être Durables et Consolidées, ainsi que la Justice, l'Equité, la Paix, la Stabilité et le Développement, soulignant que les Révolutions Soudanaises n'étaient pas une Coïncidence et que les Victoires ne constituaient pas un Hasard, ni les Sacrifices n'étaient des Blessures Passagères.

Il a évoqué la Diversité des Processions Pacifiques de la Révolution de Décembre (2018), qui ont porté la Bannière du Soulèvement de Septembre 2013, affirmant que la Révolution de Septembre était l'Aboutissement d'une Lutte Populaire qui s'est poursuivie pendant des années, des Personnes qui Portent la Responsabilité de Génération en Génération, et la Révolution d'Octobre a été renouvelée en Avril 1985.