Sénégal: Un diplomate chinois, Commandeur dans l'Ordre national des ARTs et des Lettres

Le conseiller culturel de l'Ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, Mingyuan She, a été élevé mardi à Dakar au rang de Commandeur dans l'Ordre national des Arts et des Lettres, a constaté l'APS.

Mingyuan She a reçu cette distinction des mains du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

"Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons Commandeur de l'Ordre national des Arts et des Lettres", a délaré le ministre Abdoulaye Diop.

Mingyuan She est né le 09 février 1962 à Jiangsu. Après des études à l'école des langues étrangères de Nanjing et à l'Institut des langues étrangères N02 de Beijing, le diplomate de carrière a travaillé à différents niveaux aussi bien en Europe, en Afrique et ailleurs.

Il est arrivé au Sénégal pour un premier séjour de 2007-2011 en qualité de Conseiller culturel avant de revenir en 2014.

Cette reconnaissance "témoigne de la qualité de l'implication personnelle et du sens du devoir qui sont les valeurs qui habitent le récipiendaire dans la quête de développer toujours et encore, les relations de coopération entre le Sénégal et la Chine", a salué le Directeur général du patrimoine culturel, Abdou Aziz Guissé.

M. She a déjà été décoré, en décembre 2018, par le président Macky Sall dans l'Ordre national du Lion lors de l'inauguration du Musée des civilisations noires (MCN), une infrastructure réalisée par la République populaire de Chine.

Le conseiller culturel "a contribué de manière particulière à la réalisation des grands projets de coopération culturelle entre le Sénégal et la Chine comme le grand théâtre National, le musée des civilisations Noires(...)", a souligné M. Guissè.

M. She qui s'est réjoui de cette distinction a remercié les autorités sénégalaises.

"Les mots me manquent pour dire combien je suis honoré d'être élevé au rang de Commandeur dans l'ordre des Arts et des Lettres juste avant la fin de mon mandat au Sénégal", a t-il dit.

Son séjour au Sénégal a été "riche en connaissances culturelles" et lui a permis de "jouer un rôle" dans la coopération sino-sénégalaise, a t-il souligné.

"Mon deuxième mandat au Sénégal se terminera bientôt. Mais les dix ans que j'ai passés au pays de la téranga seront gravés dans ma mémoire et partout où je vais, je suivrai de près l'actualité du Sénégal et apporterai mon soutien nécessaire à la coopération culturelle sino-sénégalaise", a t-il dit.