Algérie: Judo/Mondiaux-2019 (juniors) - L'Algérie 33e aux épreuves individuelles

Marrakech (Maroc) — La sélection algérienne de judo a terminé à la 33e place des Mondiaux-2019 juniors, dont les épreuves individuelles se sont clôturées samedi à Marrakech (Maroc), sur un total de 81 pays participants.

Un classement obtenu essentiellement grâce à la septième place de Maroua Mameri chez les plus de 78 kg (filles), alors que les neuf autres représentants algériens dans cette compétition (6 garçons et 3 filles) ont été précocement éliminés.

C'est le Japon qui a remporté la compétition avec 6 or, 2 argent et 3 bronze, devant la Géorgie (3 or, 1 argent, 1 bronze) et la Russie (1 or et 3 argent).

Les épreuves individuelles, disputées du 16 au 19 octobre, laisseront place aux épreuves "par équipes", prévues ce dimanche, en présence de seulement onze nations.

Il s'agit du Japon, de la Mongolie et de la Corée du Sud qui concourront dans la poule A, la France, l'Allemagne et l'Ouzbékistan dans la poule B, la Russie et la Chine dans la poule C et enfin le Brésil, la Géorgie et le Maroc dans la poule D.

Outre Maroua Mameri, les neuf autres judokas algériens engagés dans cette compétition sont : Mohamed Amine Tahra (-60 kg), Dris Marouane Messaoud (-66 kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg), Karim Oudjane (-73 kg), Mouaâd Bouabaoub (-90 kg) et Hicham Anouar Hached (+100) en garçons, ainsi que Nesrine Boudjemil (-57 kg), Khadidja Belkhira (-57 kg) et Karima Kechout (-70 kg) chez les filles.

Au total, 517 judokas (294 garçons et 223 filles) représentant 81 pays ont pris part aux épreuves individuelles.