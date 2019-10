Maroc: "Adam" en lice pour le Tanit d'or des Journées cinématographiques de Carthage

Le film a récemment été primé en Egypte

Le long-métrage marocain "Adam" de Mariam Touzani a été retenu pour participer à la compétition officielle des 53èmes Journées cinématographiques de Carthage (JCC), prévues du 26 octobre au 2 novembre prochain.

Produit en 2019, le film, qui réunit un grand nombre d'acteurs dont Loubna Azabal, Nisrine Erradi, Douae Belkhaouda, Aziz Hattab et Hasna Tamtaoui, relate l'histoire d'Abla, mère d'une fillette de 8 ans, qui tient un magasin de pâtisseries marocaines dans la Médina de Casablanca. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Il s'agit d'une rencontre fortuite du destin, de deux femmes en fuite et d'un chemin vers l'essentiel.

Parmi les films en lice pour le Tanit d'or de cette compétition figurent "Abou Leila" de l'Algérien Amin Sidi-Boumediene, "Atlantique" de la Sénégalaise Mati Diop, "Certified Mail" de l'Egyptien Hishem Saqr, "Entre deux frères" du Syrien Joud Said, "Haifa street" de l'Irakien Mohanad Hayal, "Noura rêve" de la Tunisienne Hinde Boujemaa, "You will die at twenty" du Soudanais Amjad Abu Alala, "Pas d'or pour Kalsaka" du Burkinabé Michel K. Zongo et "In Search" de la Kényane Beryl Magoko.

Deux autres films marocains ont également été sélectionnés pour prendre part à "Carthage Pro", un espace dédié à la créativité et la découverte de nouveaux talents dans le cadre des JCC. Il s'agit du film "MICA" d'Ismail Ferroukhi et du long-métrage documentaire "Mensonge originel" d'Asmae El Moudir qui participent du 28 au 30 octobre, respectivement aux ateliers "Takmil" et "Chabaka" qui accueillent des films de fiction et documentaires, africains et arabes, en phase de post-production ou en phase de développement, selon la direction des JCC 2019. La même source a relevé que les cinéastes et producteurs sélectionnés seront invités à Tunis et rencontreront des professionnels de l'industrie cinématographique internationale pour présenter leurs films à un jury, ajoutant que des bourses d'aide à la finition seront attribuées aux lauréats.

Lancée en 2015, la plateforme "Carthage Pro" des Journées cinématographiques de Carthage a pour mission d'établir une connexion entre les cinéastes africains et arabes et des professionnels de l'industrie mondiale, et ce à travers des ateliers et diverses activités et rencontres thématiques. Cette plateforme se compose de cinq sections en l'occurrence "Chabaka", "Takmil", les "MasterClass", "La Conférence Internationale" et "Carthage Talks".

D'après Lamia Belkaied Guiga, déléguée générale artistique de cette manifestation, pour leur prochaine session, les Journées cinématographiques de Carthage, qui verront la participation de 150 films, refléteront les tournants initiés par l'image en mutation et accompagneront cette créativité moderne sculptée par la nouvelle génération de l'ère du numérique et les avancées technologiques qu'elle porte. En s'intéressant à toutes les étapes de création de ces œuvres, de la conception à la diffusion, cette nouvelle édition mettra en avant l'extraordinaire potentiel des faiseurs d'images nourris aux nouvelles technologies, souligne-t-elle dans une note de présentation. Et de préciser que l'édition 2019 prendra le tournant numérique à bras-le-corps, en accompagnant les nouvelles tendances qui se sont manifestées ou se sont imposées au paysage cinématographique, avec un langage artistique, à la fois authentique et varié, participant ainsi pleinement à l'évolution du cinéma dans le monde.