Cote d'Ivoire: Fin de mission du directeur pays du Bit - L'hommage du pays à Dramane Haïdara

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan Kouakou, a organisé ce mardi 22 octobre à son cabinet, au Plateau, une cérémonie d'au revoir au dirigeant du Bureau international du travail.

En fonction à Abidjan depuis 2015 où il occupait, pour le compte de la Côte d'Ivoire, du Benin, du Burkina Faso, du Togo, du Mali et du Niger, le poste de directeur pays du Bureau international du travail (Bit), Dramane Haïdara a été muté à Dakar où il occupera désormais les fonctions de directeur de l'équipe d'appui technique au travail décent pour l'Afrique de l'Ouest et de directeur pays pour le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Cabo Verde.

En reconnaissance à son action en Côte d'Ivoire et aux services rendus au pays pour l'instauration d'un climat de paix dans le monde du travail et pour la promotion du travail décent, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a organisé lundi à son cabinet, au Plateau, une cérémonie d'au revoir au fonctionnaire onusien.

Pascal Abinan Kouakou a salué l'engagement de Dramane Haïdara aux côtés de la Côte d'Ivoire.

« Tout au long de votre mission à Abidjan, vous avez fait preuve de professionnalisme, de disponibilité, d'écoute et surtout de fraternité, et répondu à toutes nos sollicitations pour relever tous les défis qui se présentent au monde du travail en Côte d'Ivoire », a-t-il relevé Abinan Kouakou a tenu, à l'occasion, à souhaiter plein succès à Dramane Haïdara à son nouveau poste.

Il lui a promis sa totale coopération pour tous les dossiers concernant la Côte d'Ivoire. Il lui a également offert des présents, notamment des pagnes traditionnels.

Tour à tour, Bli Bli, au nom des centrales syndicales, Simplice Yenan pour la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) et Bernard N'Doumi pour le Conseil national du dialogue social (Cnds), ont, avant le ministre, rendu un vibrant hommage à Dramane Haïdara.

Ils l'ont surtout remercié pour le retour du Bureau international du travail en Côte d'Ivoire en 2015 et pour la promotion des droits fondamentaux des travailleurs.