Congo-Kinshasa: Daouda Lopembe - "Nous savons ce qui nous attend mercredi contre V.Club"

La 25ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), se poursuit mercredi 23 octobre, avec un seul match au programme. Il opposera l'AS V.Club à la Jeunesse Sportive Groupe Bazano, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, pour le compte de la 10ème journée. Comme de coutume, les deux entraîneurs se sont livrés mardi à la traditionnelle conférence de presse, où chacun a fait sa lecture de ce duel.

Pour le coach Daouda Lopembe de Bazano, qui a exceptionnellement tenu sa conférence de presse à Lubumbashi pour des raisons des heures de vol, le match ne sera pas facile. Il dit avoir déjà dans l'esprit, l'idée de ce qui l'attend à Kinshasa : « Par rapport à la performance actuelle de V.Club, nous savons bien ce qui nous attend à Kinshasa... ».

Le coach Daouda Lopembe qui se comporte bien jusque-là avec son équipe dans ce championnat national a ajouté qu'il connaît bien son adversaire : «nous avons une idée par rapport à la philosophie qui incarne V.Club. Nous connaissons les techniciens qui animent l'ADN cette équipe, avec son jeu assez fluide et claire, un jeu basé sur les attaques rapides. Même s'il y a eu des changements dedans, nous pensons que l'esprit VClub reste».

Groupe Bazano compte 13 points en 6 matches joués, et, Daouda Lopembe se dit prêt pour son 7ème match : « c'est un championnat, on ne choisit pas d'adversaires, les adversaires viennent selon le programme de l'organisateur. Le moral, nous, on continue à travailler en compétiteur, je pense que les enfants sont bien dans leur mental pour affronter cette équipe de V.Club ». Pour rappel, à sa dernière sortie, le 9 octobre, Bazano a battu DCMP, au stade Frédéric Kibasa Maliba, à Lubumbashi 2-1.

"Nous prenons ce match au sérieux" réplique Florent Ibenge

De son côté, Florent Ibenge s'est présenté au siège de la Linafoot, à Kinshasa pour dire simplement qu'il prend ce match contre Bazano au sérieux : « Bazano est un adversaire que V.Club prend au sérieux. Cette formation lushoise développe un très beau football. Nous osons croire que tous les ingrédients seront en place pour qu'il y ait du beau spectacle. En ce qui concerne l'effectif, tous les Léopards ont regagné le bercail, à l'exception de Jérémie Mumbere qui est revenu blessé. On ne comptera pas sur Moustapha Ava Dongo qui a beaucoup donné et qu'on sera obligé de le mettre un peu au repos. C'est fort possible que Fiston Mayele Kalala, le nouvel avant-centre, transfuge de Simba de Kolwezi, soit de la partie. Notre souhait est qu'après Mbuji-Mayi, l'équipe fasse encore mieux dans le sens du chemin des filets pour la victoire des Dauphins noirs ».