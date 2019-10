Madagascar: Basket-ball Africa League - La GNBC évolue dans le groupe F

La GNBC, équipe championne de Madagascar jouera à domicile.

Du 29 octobre au 03 novembre, six équipes africaines s'affronteront au Palais des Sports de Mahamasina. Deux tickets pour le Top 16 seront à la clé.

Les matchs comptant pour les éliminatoires du Basket-ball l'Africa League 2020 battent actuellement leur plein dans les nombreuses villes hôtes. Une compétition organisée par la FIBA Afrique et ka NBA. Elles sont 32 équipes à prétendre 16 tickets dont les deux premiers de chaque groupe et quatre invités.

La Grande Ile ne sera pas en reste dans cette compétition. Le Palais des Sports de Mahamasina abritera les éliminatoires du groupe F du 29 octobre au 3 novembre 2019. Six équipes en découdront à savoir le Kenya Ports Authority, Cobra Sport Club du Soudan du Sud, Beau Vallon Heat des Seychelles, des représentants des Comores, de Maurice et la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) de Madagascar. Deux tickets seront à la clé à l'issue de ces six jours de compétitions. L'équipe de la GNBC, championne de Madagascar, est actuellement en pleine préparation pour cette campagne africaine. « On a repris les entrainements une semaine après les championnats nationaux. On a décidé de ne pas faire appel à des renforts, tous les joueurs lors des championnats nationaux feront l'affaire.

Actuellement, on renforce le jeu rapide et l'adresse au tirs » a lancé Lova Raharidera, coach de la GNBC. L'année dernière, COSPN a été éliminée à domicile. Les 16 équipes qualifiées à l'issue de ces éliminatoires disputeront l'Elite 6. Les six meilleures à l'issue de ce Top 16 équipes rejoindront les champions angolais, égyptien, marocain, nigérian, sénégalais et tunisien, pour former les 12 équipes de la saison régulière de la Ligue africaine de basketball (BAL) 2020. Les Groupe C à Libreville et D à Dar- es- Salam ont déjà achevé leurs éliminatoires du 15 au 20 octobre. Les Groupe A à Bamako et E à Johannesburg sont en pleine compétition. Le groupe B à Cotonou aura le même programme que le groupe F à Antananarivo du 29 octobre au 3 novembre.