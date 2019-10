Madagascar: Concert - Bessa honoré par la chorale Maintimolaly Ambohitantely

La chorale Maintimolaly Ambohitantely rendra hommage à Bessa

Le nom de Bessa, parolier et compositeur de référence, revient de plus en plus dans le paysage musical tananarivien ces derniers temps. Le 25 octobre à partir de 19 h, la chorale Maintimolaly Ambohitantely organisera une représentation en l'honneur de ce chanteur au Canal Olympia Andohatapenaka. Trois artistes de la variété malgache seront ainsi au micro pour interpréter les titres de Bessa, à savoir Njakatiana, Fanja Andriamanantena et Inah. Une occasion pour les inconditionnels du chanteur de « Complexé » de renouer avec ce crooner d'une autre époque. D'après les responsables auprès de la chorale Maintimolaly Ambohitantely, le défi sera de proposer un spectacle de niveau professionnel.

Raison pour laquelle, les petits génies du violon de Quator Squad seront de la partie pour ce revival des chansons de Bessa. « Ce dernier a beaucoup fait pour notre chorale, donc, il est tout à fait normal que nous lui rendons cet hommage », ont fait savoir les membres de cette formation. Selon les premières informations, le récital sera composé de 20 chansons, le spectacle durera plus de deux heures. Trop peu, diront certains,vu le répertoire riche de ce compositeur. Lui qui a également donné des ailes ou collaboré avec d'autres chanteurs et chanteuses comme Bodo, Solo Andrianasolo et tant d'autres.