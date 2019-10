Madagascar: Météo - Hausse des températures et averses

Les cyclones ne sont pas encore d'actualité.

Nous nous acheminons progressivement vers la pleine saison pluvieuse, avec l'arrivée, hier en fin d'après-midi, de la belle ondée qui a rafraichi l'atmosphère dans la capitale et ses environs. Cette averse locale qui a généreusement arrosé Antananarivo, déjà attendue et annoncée par les prévisionnistes, a permis aux habitants de respirer un peu après la chaleur étouffante de l'après-midi.

Dans les jours à venir, les températures connaîtront une hausse progressive sur les Hautes Terres. Cette semaine, elles pourraient atteindre le cap des 30°C en milieu de journée et en début d'après-midi. On peut même s'attendre à une hausse considérable l'après-midi, pouvant aller au-delà des 30°C. De quoi faire oublier les vents frisquets des mois précédents, pour renouer, pour les quatre prochains mois, avec les averses et les orages, ainsi que leurs impacts sur la vie quotidienne de la population tananarivienne qui s'attend toujours à voir les rues et ruelles inondées à chaque averse.

On s'attendra dans les prochaines semaines, à des orages plus fréquents. Il n'y a, en revanche, aucune alerte cyclonique pour le moment. Les prévisions concernant les cyclones pour cette saison font état d'un possible passage de deux à trois cyclones assez puissants.