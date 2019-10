Ile Maurice: Au N°8 - Pravind Jugnauth - «MMM li fer zoli... mé vré adverser sé Ramgoolam»

Le leader de l'Alliance Morisien considère qu'il n'a qu'un seul adversaire : le Parti travailliste (PTr). Pravind Jugnauth l'a affirmé lors d'un congrès à Moka, hier. Il estime que la participation du Mouvement militant mauricien (MMM) ne constitue pas un danger pour son alliance et lui. En revanche, il a insisté sur la nécessité pour ses mandants de voter les trois candidats du Mouvement socialiste militant (MSM) au no 8.

«Si vous voulez que je revienne comme Premier ministre, j'ai besoin d'une majorité confortable. Je suis peut-être cool et tranquille mais ar mwa péna zes! J'ai une équipe nouvelle aujourd'hui et nous avons des amis du ML, Ivan Collendavelloo, qui a été là pour me soutenir et je suis bien reconnaissant envers lui. Nous avons un ancien du MMM, Alan Ganoo et nous avons Kavy Ramano. Nous voulons que les gens voient ce que nous faisons. Personne ne prend la place de personne. Nous voulons rassembler le plus de gens. Je veux continuer à travailler», affirme-t-il.

Avant d'ajouter que le «MMM li trwaziem lekip, figiran... dan le dekor, li fer zoli... mé vré adverser sé Navin Ramgoolam. Vous êtes le tribunal aujourd'hui, vous devez juger. Il doit vous donner des explications sur ses dépenses de Rs 1,2 million en un jour». Le leader de l'Alliance Morisien n'a pas manqué de revenir sur le passé de Navin Ramgoolam, rappelant ses frasques avec Nandanee Soornack, l'épisode du campement cambriolé mais aussi les billets de banque retrouvés dans un coffrefort à son domicile.

Avant lui, Yogida Sawmynaden s'est prononcé sur la candidature de Navin Ramgoolam dans la circonscription n°10. Il affirme que Navin Ramgoolam a expliqué n'avoir pas posé sa candidature au n°5 sur conseil d'un prêtre car c'est là que les rites funéraires de son père avaient été effectués. «Mais durant toutes ses années, il a été candidat dans cette circonscription et il a été élu. À présent que les électeurs de cette circonscription ont décidé de lui donner une sanction, il trouve que son père lui porte malchance ?» soutient Yogida Sawmynaden.

Le candidat orange est d'avis que l'électorat du n°10 va «certainement sanctionner Navin Ramgoolam». «Bann elekter no 5 pé dir mofinn inn alé», lance-t-il. De son côté, Leela Devi Dookhun a rappelé ses réalisations dans le secteur de l'éducation, avec le Nine-Year Schooling. Elle a invité l'assistance à faire la comparaison entre le mandat de Navin Ramgoolam et celui de Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre.

«Regardez ce qu'a fait Navin Ramgoolam en 14 ans et ce que Pravind Jugnauth a fait en deux ans et demi. Il y a eu des développements dans le pays mais aussi devant chez vous», a affirmé Leela Devi Dookhun. Sanjeeven Permall a, lui, invité les femmes et les jeunes filles à s'inspirer de la ministre sortante de l'Éducation.