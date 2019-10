Algérie: Université de Tizi-Ouzou - Un colloque national, lundi prochain, sur la ville algérienne

Tizi-Ouzou — Un colloque national sur la ville algérienne, sa réalité et ses défis, se tiendra lundi et mardi prochains au campus de Tamda, organisé par la faculté des sciences humaines et sociales de l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Des chercheurs de plusieurs universités du pays, Tlemcen, Oran, Bechar, Tindouf, Constantine, Bouira, Alger et Tizi-Ouzou prendront part à ce colloque placé sous le thème "La ville algérienne, réalité et défis", qui traitera de l'ensemble aspects du développement du tissu urbain national, indique un document des organisateurs remis à l'APS.

Entre autres objectifs assigné à ce colloque, selon la même source, "l'étude de la réalité de la ville algérienne et l'identification des problématiques posées par son développement et l'engagement d'un débat sur cette réalité et tenter de lui trouver des solutions".

Il sera, également, question de "tenter de fournir une méthodologie de travail à intégrer dans la politique de la ville, à même d'anticiper le développement démographique avec son lot de besoins en termes de logement, éducation, santé, sécurité et distraction et concourir à l'élaboration d'une stratégie urbaine moderne", est-il ajouté de même source.