Soudan: Al-Sammani affirme l'importance de la formation dans le domaine des marchés financiers

Khartoum — L'expert en développement des ressources humaines, Dr. Ahmed Al-Tayeb Al-Sammani a souligné l'importance du rôle de la formation dans le développement des exportations, en particulier dans le domaine de la substitution des importations.

Al-Sammani a réaffirmant que le déficit de la balance commerciale est estimé à 6 milliards, ce qui entraîne une dévaluation de la livre et l'instabilité de l'économie, et le rôle de la formation dans ce domaine consiste à accroître la productivité et à introduire les technologies modernes sur les terres agricoles afin de développement des exportations en ajoutant un avantage comparatif des produits et une valeur ajoutée.

Al-Sammani a déclaré que le rôle de la formation dans le domaine du commerce extérieur contribue à la préparation et permet au Soudan d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce.

Dans le domaine bancaire, il a expliqué que certaines facultés s'occupent de la qualification par le biais de certificats et doivent dispenser une formation interne au personnel de la banque sur le protocole de traiter avec les clients.

Il a souligné l'importance de la formation dans le domaine des marchés des capitaux et d'envoyer les correspondants à l'étranger afin d'amélioration des transactions bancaires dans la période à venir, ce qu'a une incidence positive sur l'investissement.

Al-Sammani a mis l'accent sur la formation et le développement des capacités des femmes dans les domaines du développement rural et de l'agriculture familiale, et la formation dans les domaines de l'exploitation minière sans l'utilisation de substances interdites sur le plan international.