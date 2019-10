Sénégal: Malick Daf sélectionneur des lionceaux (U-17) - «Des corrections à apporter... »

L'équipe du Sénégal des cadets a moins d'une semaine pour affiner sa préparation en direction du Mondial U17 qui se déroule du 26 octobre au 17 novembre au Brésil. Après trois victoires en préparation les Lionceaux ont sans doute donné un bon signal.

Mais, s'il affiche la confiance, le sélectionneur Malick Daf, n'en relève pas quelques imperfections et entend apporter des «corrections» en attendant de rejoindre ce mercredi le camp de base de Vitoria.

Après leurs probants succès contre Esporte club, Primavera, le Brasilic (3-0) et contre Haiti à Sao Paulo, (4-1), l'équipe nationale du Sénégal U17 va rejoindre ce mercredi 23 octobre son camp de base de Vitoria où il va répéter ses dernières gammes en perspective de la Coupe du monde U 17 prévue du 26 octobre au 17 novembre au Brésil.

Malgré les trois 10 buts marqués et un seul encaissé, Malick Daf, estime que tout n'est pas encore parfait.

Le sélectionneur des Lionceaux soutient, sur une vidéo publiée hier, mardi 22 octobre sur le site de la Fédération sénégalaise de football, que l'équipe ne devrait pas encaissée ce but contre les Haïtiens.

«Nous avons joué trois matchs amicaux. On a joué contre Primavera et nous avons gagné 3 à 0. J'aurai aimé terminer la préparation sans prendre de but. Et cela me fait un peu mal mais l'essentiel a été fait.

On sait ce qui nous attend. Malgré les matchs gagnés, il y a des corrections à apporter. Tout n'est pas encore parfait», a t-il indiqué. Il ajoute que son équipe a été mise dans de bonnes conditions de préparation.

«On a mis les moyens pour nous mettre dans de bonnes conditions de travail. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Ce qui est bon signe. Nous avons trouvé de bonnes infrastructures.

Nous nous sommes familiarisés avec ceux qui y vivent», souligne t-il, avant d'ajouter : «On sait que nous sommes dans la grande compétition et ce sont les grandes nations qui nous attendent là bas.

La Coupe du monde n'est pas donnée à n'importe qui. Pour passer le premier tour, il faut donner le meilleur de soi-même. Il faut multiplier les efforts et travailler. Les joueurs sont conscients et on les sent plus concernés et ils appliquent à la lettre les consignes.

Maintenant, nous demandons à tout le peuple de prier pour nous. Nous ferons tout pour faire plaisir au peuple sénégalais. Nous allons continuer à parfaire notre préparation à Vitoria.»

Logé dans le groupe D, le Sénégal, affronte pour son premier match les Etats-Unis avant de croiser le Japon et les Pays-Bas.