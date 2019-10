Cote d'Ivoire: LDC UEFA - Le franc parlé de Simon Déli après la lourde défaite devant le PSG

Le défenseur du FC Bruges Simon Déli et ses coéquipiers ont été puni mardi par le rouleau compresseur du PSG. Malgré la présence de l'Ivoirien, le navire brugeois a chaviré (5-0). Au sortir de ce lourd revers, le patron de la défense du club belge n'a pas mâché ses mots après cette humiliation subie à domicile.

« Prendre cinq buts à domicile, c'est inacceptable ! Nous devons faire beaucoup mieux même si le mal est déjà fait. Oublier cette rencontre et se remettre sur les bons rails. Beaucoup d'erreurs de placement et d'engagement durant cette rencontre. Face à une équipe comme le PSG, ça se paie cash. Nous allons nous parler dans les vestiaires et tout remettre en ordre malgré la déception », a-t-il déclaré en zone mixte.

Déli se montre plus ambitieux et affirme que le FC Bruges peut rivaliser avec toutes les équipes d'Europe. Et cette défaite n'est qu'un faux pas dans leur parcours : « Notre équipe peut concurrencer n'importe quelle équipe. Beaucoup trop d'erreurs, c'est tout. Le Real a bien perdu 3-0 à Paris ».

Le FC Bruges de Simon Déli est alors attendu dans quelques semaines au Parc des Princes pour afficher sa vraie valeur.