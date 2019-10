Angola: Un diplomate souligne la promotion des ressources non pétrolières

Luanda — La promotion des ressources non pétrolières du pays et l'attraction des investissements directs étrangers en Angola sont les principaux piliers qui guideront les activités de l'ambassadeur angolais aux États-Unis d'Amérique, Joaquim do Espírito Santo.

Lors d'une cérémonie de bienvenue récemment tenue à Washington par la Chambre de commerce Etats-Unis-Angola (USACC), en partenariat avec la compagnie pétrolière ExxonMobil et la Banque angolaise d'investissement (BAI), l'ambassadeur a affirmé que sa mission diplomatique concentrera son action sur les investissements étrangers, principalement en dehors du secteur pétrolier et gazier.

À l'occasion, il a réaffirmé son engagement à promouvoir les progrès et le développement du "Nouvel Angola", ainsi que la nécessité d'un investissement étranger direct pour la construction de nouvelles infrastructures, industries et d'une nouvelle production qui contribuerait à un meilleur avenir pour le pays.

"Le partenariat économique entre l'Angola et les Etats-Unis d'Amérique devrait parler plus fort, et c'est seulement de cette façon nous pourrons soutenir nos relations politiques", a-t-il déclaré.

Il a noté que les récentes tournées de présentation liées au secteur des ressources minérales et du pétrole et le programme de privatisation "PROPRIV" du gouvernement angolais devraient offrir des opportunités aux investisseurs américains.

Joaquim do Espirito Santo a également encouragé l'USACC, en partenariat avec l'ambassade d'Angola aux États-Unis, à jouer un rôle permanent dans la promotion et l'attraction des investissements privés vers l'Angola.

Des représentants du gouvernement américain et de nouveaux investisseurs américains potentiels en Angola ont assisté à la réunion de bienvenue à l'ambassadeur angolais.

Cette cérémonie intervient un mois après que l'ambassadeur Joaquim do Espirito Santo ait remis des lettres de créance au Président américain Donald Trump.

En 29 ans, la Chambre de commerce Etats-Unis/Angola (USACC) est la plus ancienne et unique organisation dédiée uniquement à la promotion du commerce et des investissements des États-Unis en Angola, ainsi que du développement économique angolais.

L'USACC fournit des services et des événements commerciaux à ses membres, offrant un certain nombre de contacts et de connaissances approfondies sur l'Angola.