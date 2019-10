Angola: Les contribuables devraient retirer leurs taxes à la consommation

Luanda — Le ministre du Commerce, Joffre Van-dunem, a affirmé mardi, à Luanda, que les contribuables adhérant et ceux qui n'ont pas adhéré à la taxe sur la valeur ajoutée (IVA, sigle en portugais), en vigueur depuis le 1er de ce mois, devraient retirer des prix de leurs produits les droits d'accise et de timbre.

Cette mesure du retrait des droits de consommation et de timbre déjà révoqués, selon le ministre qui parlait lors du programme Grande Intrevista de la Télévision Publique d'Angola (TPA), contribuerait à réduire le prix des divers produits vendus dans le pays.

S'agissant de l'opération "Baixa Preço" (Baisse le prix), déclenchée à la suite de la spéculation sur les prix pratiquée par divers agents commerciaux, et justifiant la modification de la structure des coûts due à l'IVA, le ministre a souligné que les contribuables (entrepreneurs) qui ont adhéré à la nouvelle taxe pourraient augmenter de 3 à 5%, ce qui contribuerait à équilibrer les prix.

Dans l'entre-temps, le ministre du Commerce a indiqué qu'avec l'entrée en vigueur de l'IVA le 1er octobre, certains opérateurs économiques ont tiré parti de l'incapacité du pays pour spéculer sur les prix.

Il a précisé que l'opération «Baixa Preço» en cours dans le pays, par l'imposition d'amendes, la suspension temporaire d'établissements, voire la fermeture, entre autres mesures, vise à décourager la spéculation sur les prix.

Dans un autre aspect, le gouvernant a dit que l'enquête et la cartographie des lieux d'activité commerciale dans le pays, la bureaucratie et la simplification du traitement des licences commerciales, visaient à aider à formaliser l'activité commerciale.

"Aujourd'hui, une licence doit simplement être certifiée", a expliqué le responsable, ajoutant que parmi les mesures adoptées, il y a la simplification du processus d'inspection dans les établissements commerciaux.

En ce qui concerne la Réserve Stratégique Alimentaire de l'État (REA), évaluée à 45 millions USD, elle vise à aider la population en cas de calamités.

La REA, qui comprend quatre produits essentiels, tels que le riz, la farine de blé, la semoule de maïs et les haricots, contribuera à la promotion de la production nationale et à l'équilibre de la demande et de l'offre.

Concrètement, il a expliqué que la REA fonctionnerait à travers l'Entrepôt Douanier d'Angola à qui il incombe de conserver les produits dans ses entrepôts à des points stratégiques du pays en quantités suffisantes pour faire face aux urgences.

«S'agissant de produits périssables, ils doivent subir une rotation de stockage normalement utilisée et en cas d'utilisation urgente. En cas de pénurie, l'État, par l'intermédiaire du ministère des Finances et de la Banque nationale d'Angola (BNA), devra reconstituer les montants nécessaires pour maintenir les réserves, dont la moitié en espèces et la moitié en produits alimentaires», a-t-il clarifié.

Il a souligné qu'une partie de cette réserve est toujours importée, mais que dans un proche avenir, elle sera entièrement produite au niveau national, car c'est une opportunité pour stimuler les agriculteurs et propulser la production nationale.

Pour le ministre, il n'est pas encore possible de parler d'une réserve alimentaire efficace, car elle n'est pas encore en fonctionnement, mais en termes d'approvisionnement à la population en l'absence de catastrophe, il n'y a pas de difficulté en termes de produits du panier de la ménagère.

Selon le ministre, il subsiste certaines distorsions héritées de la crise, mais avec la diversification de l'économie, il y a des produits qui ne sont plus importés, tels que la pomme de terre, mais nous avons besoin d'un produit national de qualité.

Il y a une machine qui commence à être assemblée, avec la nomination du directeur de la REA, qui travaillera avec les principaux opérateurs agricoles du pays pour comprendre efficacement où il y a et comment la production nationale est liée aux quatre produits.

En 2018, le gouvernement angolais avait approuvé lors d'une réunion du Conseil des ministres la création de la Réserve stratégique, gérée par l'entrepôt douanier d'Angola (EAA), afin de garantir l'approvisionnement continu en certains aliments essentiels.

Au total, il est prévu que les quatre produits, riz, farine, maïs et haricots, atteignent 105 000 tonnes par an.