Maroc: Achraf Hakimi - L'OM a tenté de recruter le Marocain

Achraf Hakimi vit un début de saison idéal. L'Etoile montante du Borussia Dortmund est une valeur sûre pour son club comme pour l'équipe nationale. Ses performances remarquées ont tapé dans l'œil de l'Olympique de Marseille.

En effet, Andoni Zubizarreta a été tout proche de signer le joueur du Real Madrid Achraf Hakimi. En difficulté au poste de latéral gauche, où bien seul est Jordan Amavi, l'OM a essayé d'attirer Achraf Hakimi, qui est prêté pour deux années par le Real Madrid au Borussia Dortmund. C'est ce qu'a avoué Andoni Zubizarreta ce mardi soir sur le plateau du Phocéen. Le directeur sportif de l'OM est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas aller plus loin dans ce dossier.

« On avait essayé de prendre Achraf Hakimi, on avait parlé avec lui, mais là, il est prêté à Dortmund. À la fin on a pensé qu'il était très jeune et qu'avec un championnat plus physique comme la Ligue 1 qu'il mettrait plus de temps à s'imposer », a lâché le directeur sportif espagnol de l'OM.

Mauvais calcul puisque la Bundesliga, où Achraf Hakimi s'en sort bien avec le Borussia Dortmund, n'est pas un championnat moins fort que la Ligue 1... Et fait encore plus révoltant, l'OM n'a toujours pas trouvé l'oiseau rare alors que Jordan Amavi répond de moins en moins présent...