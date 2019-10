Cameroun: Le projet Green day plébiscité comme étant le meilleur lors de la finale d'un concours événementiel

Le Cameroun est un pays où il est a beaucoup trop d'experts mais pas d'impact, beaucoup d'ingénieurs et pas assez de routes et surtout beaucoup de professionnel en marketing et pas assez de contenu.

C'est donc parti de de constat qu'Easy Group qui est l'agence de conception évènementielle par excellence au Cameroun et en Afrique centrale a décidé de lancer un challenge a travers lequel, des jeunes talents vont exprimer leur capacité à concevoir un projet évènementiel et être accompagnés par une structure. Cette plateforme leur permet donc de se rapprocher du concret et sortir de la théorie.

Pour la première édition, il y'a 18 candidatures qui ont été enregistrées sur le site www.easygroupexpérience.com au départ. Ensuite, a travers des votes sur internet selon la pertinence de chaque projet, ils vont passer a 9 pour les demies finales pour enfin ne retenir que 5 finalistes qui se sont retrouvés devant le jury.Un jury constitué de professionnels du marketing et de la communication à l'instar d'Alex Siewe ceo de 2A medias et communication et Blaise Etoa directeur marketing et communication de la société generale pour ne citer que ces deux là.

Le jury a été littéralement bluffés par l'éloquence, la pertinence et surtout la prestance des jeunes du groupe Pandore et leur projet Green Day en leur octroyant une note de 17/20 faisant d'eux les heureux vainqueurs de ce challenge.Il faut dire que projet green Day en lui même est une journée qui permet de sensibiliser les jeunes scolarisés de la ville de Douala afin de maintenir l'environnement propre et le protéger dans un premier temps. Ensuite, il est question au cours de la même journée de sensibiliser les entreprises dites polueuses a travers des messages des jeunes élèves.

Blaise Etoa le president du jury s'est dit émerveillé par la qualité des propositions et l'originalité des concepts. En sa qualité de communicateur, il s'est dit rassuré de savoir qu'il existe un vivier énorme pour la relève.

La jeune équipe de Pandore a donc reçu son chèque d'un million de francs CFA des mains du PDG d'Easy Group ainsi qu'un contrat d'un an avec easy group comme prévu.

Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition qui sera un peu plus élargie selon Happy Ndongo le Directeur Général d'Easy Group qui souhaite toucher un plus grand nombre de jeunes professionels des métiers de la communication.